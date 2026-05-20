“Lino Banfi, una leggenda dalla vita avventurosa”: il fumetto che racconta l’uomo dietro l’icona della comicità italiana

C’è un Lino Banfi che tutti conoscono: quello delle commedie cult, delle battute diventate patrimonio popolare, dei personaggi che hanno attraversato decenni di televisione e cinema italiano. Ma esiste anche un Lino Banfi più intimo, umano e sorprendente. Ed è proprio questo volto meno conosciuto dell’attore pugliese ad emergere nella graphic novel “Lino Banfi – La vita e le opere”, presentata in questi giorni e già al centro dell’attenzione degli appassionati di fumetto e cultura popolare.

L’opera nasce dalla collaborazione tra gli sceneggiatori Marco Sonseri e Roberto Lauciello e il disegnatore Alessandro Piccardo, con l’obiettivo di raccontare non soltanto la carriera dell’attore novantenne, ma soprattutto il suo percorso umano: le difficoltà, i sacrifici, la famiglia, la povertà vissuta negli anni della giovinezza e quella forza di volontà che lo ha portato a diventare uno dei simboli della comicità italiana.

La graphic novel ripercorre infatti l’intera parabola artistica di Banfi, dagli esordi difficili fino al successo nazionale. Non manca il racconto degli anni della gavetta, dei piccoli spettacoli nei locali, delle porte chiuse in faccia e delle esperienze che hanno segnato profondamente l’attore. Un ritratto che si allontana dalla semplice celebrazione nostalgica per assumere i contorni di una vera biografia emotiva.

Particolarmente toccanti sono le pagine dedicate alla sfera privata dell’attore, soprattutto al rapporto con la moglie Lucia Zagaria, recentemente scomparsa, figura fondamentale nella vita di Banfi e presenza costante durante tutta la sua carriera. Il fumetto riesce così a restituire anche il lato più fragile dell’artista, mostrando il peso del dolore e della memoria.

Dal punto di vista artistico, il lavoro di Alessandro Piccardo punta a una narrazione cinematografica, con tavole che alternano colori vivaci e toni più malinconici, accompagnando il lettore tra comicità e introspezione. Il risultato è un’opera capace di parlare sia ai fan storici dell’attore sia alle nuove generazioni, che possono così scoprire una figura centrale dello spettacolo italiano attraverso il linguaggio moderno del fumetto.

Negli ultimi anni il fumetto biografico sta vivendo una nuova stagione d’oro, diventando sempre più uno strumento efficace per raccontare personaggi della cultura, della musica e del cinema. In questo contesto, la scelta di dedicare una graphic novel a Lino Banfi appare quasi naturale: pochi artisti italiani hanno infatti saputo entrare così profondamente nell’immaginario collettivo nazionale.

L’attore, oggi novantenne, continua inoltre a essere amatissimo dal pubblico italiano. La sua ironia semplice, popolare e immediata ha attraversato generazioni diverse, mantenendo intatto il proprio fascino anche nell’epoca dei social network e dello streaming.

Con “Lino Banfi – La vita e le opere”, il fumetto dimostra ancora una volta la propria capacità di raccontare la realtà con sensibilità e profondità, trasformando la vita di un uomo dello spettacolo in una storia universale fatta di sogni, sacrifici e resilienza. Un omaggio sentito non soltanto all’attore, ma anche all’uomo dietro la maschera della comicità.

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