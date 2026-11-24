Il Monza interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive e rifila un 3-0 alla Fiorentina nello scontro salvezza. Protagonista Gustavo Varela, autore di una doppietta, con una seconda rete spettacolare. A segno anche Jay Robinson.

Una vittoria pesante per la classifica, che mette fine a una striscia di quattro sconfitte consecutive. A prendersi la scena è soprattutto Gustavo Varela, autore di una doppietta impreziosita da una splendida conclusione di tacco. Il terzo gol porta invece la firma di Jay Robinson.

La partita ha avuto un andamento inizialmente equilibrato. La Fiorentina parte con maggiore intraprendenza e prova a prendere in mano il gioco. Nei primi minuti Thiam deve rimediare a un proprio errore in fase di rinvio, mentre al 22′ è attento sulla conclusione di Jimenez. Il Monza fatica a trovare subito gli spazi, ma cresce con il passare dei minuti e comincia a rendersi pericoloso.

Varela sblocca la partita dal dischetto

La svolta arriva allo scadere del primo tempo. Varela trova la conclusione in area e il pallone viene intercettato con un braccio da Oulai. L’arbitro fischia il calcio di rigore e l’attaccante portoghese si presenta sul dischetto: tiro potente, De Gea spiazzato e Monza in vantaggio.

Il gol cambia il volto della gara e permette ai brianzoli di rientrare negli spogliatoi con maggiore fiducia. La Fiorentina, chiamata a reagire nella ripresa, prova a cercare subito il pareggio, ma trova ancora Thiam sulla propria strada.

La magia di tacco e il tris di Robinson

Al 51′ arriva l’episodio che accende definitivamente la serata del Brianteo. Pessina riceve il pallone e mette in mezzo un cross rasoterra per Varela, che anticipa la difesa viola con un elegante colpo di tacco. Una giocata tecnica e istintiva, capace di sorprendere De Gea e di portare il Monza sul 2-0.

La Fiorentina accusa il colpo e il Monza ne approfitta per chiudere definitivamente la gara. Al 59′ Jay Robinson firma il tris con una conclusione al volo dalla distanza, leggermente deviata, che non lascia scampo al portiere viola.

Nel finale la squadra di Vanoli cerca almeno il gol della bandiera. Thiam si oppone alle iniziative di Pellegrino e Beto, mentre il colpo di testa di quest’ultimo, a pochi minuti dal termine, si stampa sul palo.

Il successo consente al Monza di salire a quota dieci punti e di scavalcare proprio la Fiorentina, ferma a nove. I brianzoli ritrovano una vittoria che mancava da quattro giornate e abbandonano la zona retrocessione, adesso composta da Venezia e Udinese a 6 punti e dal Sassuolo a 8 punti in compagnia del Parma.

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