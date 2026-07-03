Mondiali 2026: Spagna, Portogallo e Svizzera avanzano tra conferme e rimonte

Prosegue il cammino dei Mondiali 2026 con altri tre verdetti nei sedicesimi di finale. La Spagna conferma il proprio ruolo di favorita superando nettamente l’Austria, il Portogallo elimina la Croazia con una rimonta firmata Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, mentre la Svizzera liquida senza particolari difficoltà l’Algeria.
La Spagna domina l’Austria: 3-0 e qualificazione meritata
Prestazione autoritaria delle Furie Rosse, che a Los Angeles battono l’Austria con un netto 3-0 conquistando il pass per gli ottavi di finale.
Dopo un gol annullato a Marc Cucurella nella prima parte di gara, il vantaggio arriva al 36′, quando Mikel Oyarzabal finalizza un perfetto assist dello stesso Cucurella con un preciso sinistro rasoterra. La Spagna continua a controllare il gioco e trova il raddoppio al 66′: ancora Cucurella serve un cross preciso per Pedro Porro, che di testa firma il 2-0.
Nel finale arriva anche la doppietta personale di Oyarzabal, che all’89′ sfrutta un altro assist di Cucurella e chiude definitivamente la sfida sul 3-0. Una vittoria mai realmente in discussione che conferma la solidità della nazionale iberica, ancora imbattuta e senza reti subite nella fase a eliminazione diretta.
Portogallo in rimonta: Cristiano Ronaldo trascina i lusitani
Più sofferta la qualificazione del Portogallo, che a Toronto supera la Croazia 2-1 dopo essere andato in svantaggio.
Sono infatti i croati a passare avanti al 52′ grazie a Ivan Perisic, che porta momentaneamente avanti la formazione balcanica. I lusitani reagiscono e al 67′ trovano il pareggio con Cristiano Ronaldo, impeccabile dal dischetto dopo un calcio di rigore concesso ai portoghesi.
La sfida resta aperta fino ai minuti di recupero, quando al 90’+3 arriva il gol decisivo di Gonçalo Ramos, che firma la rete della qualificazione. La partita è stata caratterizzata anche da diversi episodi annullati per fuorigioco: un gol di Cristiano Ronaldo al 60′, uno di Sucic all’80′ e uno di Gvardiol al 90’+13.
Svizzera concreta: Algeria battuta 2-0
Vittoria senza particolari affanni anche per la Svizzera, che a Vancouver supera l’Algeria 2-0.
Gli elvetici sbloccano subito il risultato al 10′ con Breel Embolo, bravo a concretizzare una delle prime occasioni create dalla squadra rossocrociata. L’avvio della ripresa mette definitivamente in discesa il match: al 46′ arriva infatti il raddoppio firmato da Dan Ndoye, che chiude di fatto la contesa.
La Svizzera gestisce il vantaggio senza concedere vere occasioni agli algerini e conquista così con pieno merito l’accesso agli ottavi di finale.
Con questi risultati, Spagna, Portogallo e Svizzera proseguono il loro cammino nel Mondiale 2026, raggiungendo le altre nazionali già qualificate alla fase successiva di una competizione che entra ora nel vivo.