Mondiali 2026, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti volano agli ottavi: Kane trascina gli inglesi, impresa dei Diavoli Rossi

Prosegue lo spettacolo dei Mondiali 2026 con altre tre sfide ricche di emozioni. Inghilterra, Belgio e Stati Uniti conquistano il pass per gli ottavi di finale al termine di gare molto diverse tra loro: gli inglesi ribaltano la Repubblica Democratica del Congo grazie alla doppietta di Harry Kane, il Belgio firma una clamorosa rimonta contro il Senegal ai supplementari, mentre gli Stati Uniti superano con autorità la Bosnia-Erzegovina davanti al proprio pubblico.

Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo 2-1: Kane firma la rimonta

L’Inghilterra rischia grosso contro la sorprendente Repubblica Democratica del Congo, capace di passare in vantaggio già al 7′ con Brian Cipenga, bravo a sfruttare un’incertezza della retroguardia inglese. Gli africani resistono per oltre un’ora agli assalti della squadra di Thomas Tuchel, sfiorando anche il raddoppio.

La svolta arriva nella ripresa grazie al capitano Harry Kane, che al 75′ firma l’1-1 con un colpo di testa su assist di Anthony Gordon. Quando la gara sembra avviarsi verso i supplementari, è ancora Kane a decidere il match con uno splendido tiro dalla distanza all’86’, regalando il definitivo 2-1 e la qualificazione agli inglesi.

Belgio-Senegal 3-2 d.t.s.: rimonta incredibile dei Diavoli Rossi

La partita più spettacolare della giornata è senza dubbio quella tra Belgio e Senegal. Gli africani sembrano avere la qualificazione in tasca grazie ai gol di Habib Diarra al 26′ e Ismaila Sarr al 55′, che portano il Senegal sul 2-0.

Il Belgio non si arrende e trova una clamorosa rimonta nel finale dei tempi regolamentari: Romelu Lukaku accorcia le distanze all’87’, mentre Youri Tielemans pareggia al 90′, trascinando la sfida ai supplementari.

Quando tutto lascia pensare ai calci di rigore, il VAR assegna un penalty ai belgi nei minuti conclusivi dell’extra time. Dal dischetto si presenta ancora Tielemans, che realizza il 3-2 decisivo al 125′, completando una delle rimonte più incredibili del torneo.

Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina 2-0: padroni di casa avanti

Gli Stati Uniti sfruttano il fattore campo e conquistano la qualificazione battendo 2-0 la Bosnia-Erzegovina.

A sbloccare l’incontro è Folarin Balogun, autore del vantaggio nel primo tempo al 38′. Nella ripresa gli americani restano anche in inferiorità numerica dopo l’espulsione dello stesso Balogun, ma riescono comunque a gestire la gara con ordine.

Nel finale arriva anche il raddoppio firmato da Malik Tillman, che al 95′ realizza su calcio di punizione il gol che chiude definitivamente la sfida sul 2-0. Grazie a questo successo gli Stati Uniti raggiungono gli ottavi di finale, dove affronteranno il Belgio.