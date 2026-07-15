Mondiali 2026, la Spagna elimina la Francia e vola in finale: 2-0 ai Bleus

La Spagna conquista la finale del Mondiale 2026 battendo 2-0 la Francia nella prima semifinale disputata a Dallas. La nazionale guidata da Luis de la Fuente ha offerto una prova di grande maturità tattica, imponendosi contro una delle favorite del torneo e guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto della competizione.

La Roja ha sbloccato il risultato nel primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato con freddezza da Mikel Oyarzabal, concesso dopo un fallo su Lamine Yamal. Nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Pedro Porro, al termine di una brillante azione corale che ha confermato la qualità del gioco espresso dagli spagnoli.

Francia poco brillante, Mbappé non basta

La formazione di Didier Deschamps non è riuscita a replicare le prestazioni convincenti mostrate nelle precedenti uscite mondiali. Pur provando a reagire con alcuni cambi offensivi, i Bleus hanno trovato davanti una Spagna organizzata, capace di gestire il possesso e di concedere pochissimo.

Kylian Mbappé, tra gli uomini più attesi della serata, non è riuscito a incidere come nelle precedenti partite e ha sprecato alcune occasioni che avrebbero potuto riaprire il confronto. La retroguardia spagnola, guidata con sicurezza da Unai Simón, ha controllato senza particolari affanni gli attacchi francesi.

Una Spagna protagonista

Per la Spagna si tratta di una qualificazione meritata, costruita attraverso un percorso di alto livello. Dopo aver eliminato il Belgio nei quarti di finale, la squadra iberica ha confermato anche contro la Francia la propria identità tecnica, fondata sul possesso palla e sull’organizzazione tattica.

Luis de la Fuente può contare su un gruppo giovane ma già estremamente competitivo, nel quale il talento di Lamine Yamal si integra perfettamente con l’esperienza di giocatori come Oyarzabal e Dani Olmo.

Attesa per conoscere l’avversaria

La Spagna attende ora di conoscere la propria avversaria nella finale del Mondiale 2026, che uscirà dalla seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.

La finale è in programma domenica 19 luglio e assegnerà il titolo mondiale, mentre la Francia dovrà accontentarsi della finale per il terzo posto dopo aver visto interrompersi il sogno di raggiungere la terza finale consecutiva.