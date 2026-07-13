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Mondiali 2026, Argentina e Inghilterra completano il quadro delle semifinali: eliminano Svizzera e Norvegia

di Giuliano Spina

13 Luglio 2026

Le ultime due semifinaliste del Mondiale 2026 sono Argentina e Inghilterra. Le due nazionali raggiungono Francia e Spagna al termine di due quarti di finale combattuti e regalano un penultimo atto di altissimo livello, con quattro delle grandi potenze del calcio mondiale ancora in corsa per il titolo.

 

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Giuliano Spina