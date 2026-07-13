Mondiali 2026, Argentina e Inghilterra completano il quadro delle semifinali: eliminano Svizzera e Norvegia

L’Argentina piega la Svizzera ai supplementari

L’Albiceleste ha dovuto faticare ben oltre i novanta minuti per avere ragione di una Svizzera mai doma. La formazione di Lionel Scaloni era passata in vantaggio già nel primo tempo grazie ad Alexis Mac Allister, ma nella ripresa gli elvetici hanno trovato il pareggio con Dan Ndoye, riaprendo completamente la sfida.

La gara è cambiata nel finale dei tempi regolamentari con l’espulsione di Breel Embolo, che ha lasciato la Svizzera in inferiorità numerica. Nonostante ciò, la nazionale rossocrociata ha resistito fino ai supplementari, quando Julián Álvarez ha trovato il gol del nuovo vantaggio con una conclusione dalla distanza. Nel recupero dell’extra time Lautaro Martínez ha chiuso definitivamente i conti fissando il punteggio sul 3-1 e regalando all’Argentina la qualificazione alla semifinale.

Per i campioni del mondo in carica prosegue così il cammino verso la difesa del titolo conquistato quattro anni fa.

L’Inghilterra supera la Norvegia con la doppietta di Bellingham

Ancora più sofferta la qualificazione dell’Inghilterra, costretta ai tempi supplementari da una Norvegia che ha confermato tutta la propria crescita internazionale.

La nazionale di Gareth Southgate ha trovato nel suo uomo simbolo Jude Bellingham il protagonista assoluto della serata. Dopo una partita bloccata ed equilibrata, il centrocampista del Real Madrid ha firmato una doppietta decisiva che ha permesso ai Tre Leoni di imporsi per 2-1 e conquistare il pass per la semifinale.

La Norvegia, trascinata ancora una volta dal talento di Erling Haaland, ha tenuto testa agli inglesi fino all’ultimo, uscendo dal torneo tra gli applausi dopo uno dei migliori percorsi della propria storia mondiale.

Le semifinali

Con gli ultimi due verdetti si completa il quadro delle semifinali del Mondiale 2026, che metteranno di fronte quattro autentiche corazzate del calcio internazionale.

Il programma prevede:

Francia – Spagna

Argentina – Inghilterra

Due incroci dal sapore di finale anticipata che promettono spettacolo e altissima qualità tecnica, con alcuni dei migliori talenti del panorama mondiale pronti a contendersi un posto nell’ultimo atto della competizione.

Dopo settimane di emozioni e colpi di scena, il Mondiale entra così nella sua fase decisiva, con quattro nazionali che sognano di sollevare il trofeo più prestigioso del calcio internazionale.