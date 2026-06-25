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Mondiali 2026: Messico e Sudafrica agli ottavi, Brasile e Marocco dominano

di Giuliano Spina

25 Giugno 2026

Si è conclusa una nuova intensa giornata dei Mondiali 2026, con verdetti definitivi nei gruppi A, B e C. Tra qualificazioni conquistate, eliminazioni sorprendenti e goleade, non sono mancati spettacolo e colpi di scena.

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Giuliano Spina