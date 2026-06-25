Mondiali 2026: Messico e Sudafrica agli ottavi, Brasile e Marocco dominano

Gruppo A: Messico primo, Sudafrica sorpresa del girone

Il Messico ha chiuso al primo posto del Gruppo A grazie al successo per 3-0 sulla Repubblica Ceca. I padroni di casa hanno indirizzato la sfida già nel primo tempo con il gol di Alexis Vega al 24′, per poi allungare nella ripresa grazie alle reti di Santiago Giménez al 58′ e Julián Quiñones al 78′.

Nell’altra partita del girone, il Sudafrica ha firmato la sorpresa battendo 1-0 la Corea del Sud a Monterrey. A decidere la sfida è stata la rete di Relebohile Mofokeng al 72′, che ha regalato ai Bafana Bafana una storica qualificazione agli ottavi di finale.

La classifica finale vede quindi il Messico chiudere in testa davanti al Sudafrica, mentre Corea del Sud e Repubblica Ceca salutano la competizione.

Gruppo B: Svizzera prima, Canada agli ottavi da secondo

La Svizzera si è assicurata il primo posto nel Gruppo B superando il Canada per 2-1 al termine di una sfida decisa interamente nella ripresa.

Gli elvetici sono passati in vantaggio con Rubin Vargas al 54′, prima del raddoppio firmato da Winsley Boteli Manzambi al 68′. Nel finale il Canada ha riaperto la partita grazie al gol di Promise David all’82’, senza però riuscire a completare la rimonta.

Nonostante la sconfitta, i nordamericani hanno comunque ottenuto il passaggio del turno come secondi classificati.

Nell’altro incontro del gruppo, la Bosnia-Erzegovina ha chiuso il proprio Mondiale con una vittoria per 3-1 sul Qatar. I bosniaci hanno sbloccato il risultato con Ermedin Demirovic al 18′, trovando poi il raddoppio con Amar Dedic al 51′. Il Qatar ha accorciato le distanze grazie a Almoez Ali al 67′, ma nel finale Edin Dzeko all’84’ ha fissato il punteggio sul definitivo 3-1.

Gruppo C: Brasile e Marocco senza problemi

Il Brasile ha confermato il proprio ruolo di favorito imponendosi per 3-0 sulla Scozia. La Seleção ha aperto le marcature con Vinicius Junior al 29′, per poi allungare nella ripresa grazie a Rodrygo al 61′ e Endrick al 79′.

Successo spettacolare anche per il Marocco, che ha battuto Haiti per 4-2 in una gara ricca di emozioni. I nordafricani sono andati a segno con Youssef En-Nesyri al 12′, Hakim Ziyech al 36′, Bilal El Khannouss al 58′ e Abde Ezzalzouli all’83’. Per Haiti sono invece arrivati i gol di Frantzdy Pierrot al 44′ e Duckens Nazon al 74′.

Con questi risultati il Brasile chiude in testa al girone davanti al Marocco. Scozia e Haiti sono eliminate.

Mondiali 2026: il quadro delle qualificate

Dopo la conclusione di questi gironi, avanzano al prossimo turno:

Messico

Sudafrica

Svizzera

Canada

Brasile

Marocco

Le prossime giornate completeranno il quadro delle squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta, dove ogni errore potrà costare l’eliminazione dal torneo.