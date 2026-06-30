Mondiali 2026, il Brasile soffre, ma avanza: Paraguay e Marocco firmano le grandi sorprese dei sedicesimi

I sedicesimi di finale del Mondiale 2026 regalano emozioni, colpi di scena e alcune eliminazioni eccellenti. Se il Brasile riesce a evitare la clamorosa beffa contro il Giappone, Germania e Olanda salutano la competizione dopo due incredibili sfide decise ai calci di rigore, lasciando spazio alle imprese di Paraguay e Marocco.

Brasile-Giappone 2-1: Martinelli decide al 95′

Il Brasile di Carlo Ancelotti rischia grosso contro un Giappone brillante e organizzato, ma riesce a conquistare la qualificazione agli ottavi grazie a un gol in pieno recupero.

A passare in vantaggio sono i nipponici al 29′, quando Kaishu Sano sfrutta un errore della retroguardia verdeoro e porta avanti i Samurai Blue.

Nella ripresa arriva la reazione brasiliana. Al 56′ Casemiro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, firma l’1-1 con un colpo di testa che riporta in equilibrio la gara.

Quando tutto sembra indirizzato verso i tempi supplementari, al 95′ è Gabriel Martinelli a trovare il gol decisivo che vale il definitivo 2-1 e la qualificazione del Brasile agli ottavi di finale.

Germania-Paraguay: impresa ai rigori

La prima grande sorpresa arriva da Boston, dove il Paraguay elimina una delle favorite del torneo.

I sudamericani sbloccano il risultato con Julio Enciso al 33′, realizzando il primo gol della loro storia nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale.

La Germania reagisce nella ripresa e trova il pareggio con Kai Havertz al 57′.

L’1-1 resiste fino al termine dei tempi supplementari e la qualificazione si decide ai calci di rigore. Dal dischetto il Paraguay è più lucido e si impone 5-4, approfittando degli errori tedeschi e conquistando un pass storico agli ottavi.

Olanda-Marocco: Bounou ancora decisivo

Altra eliminazione eccellente è quella dell’Olanda, piegata dal Marocco dopo una sfida combattutissima.

Le due squadre chiudono tempi regolamentari e supplementari in perfetto equilibrio, rendendo inevitabile la lotteria dei rigori.

Dal dischetto diventa protagonista il portiere marocchino Yassine Bounou, che neutralizza il tiro decisivo degli olandesi, mentre Saibari trasforma il penalty che consegna al Marocco la qualificazione.

Gli africani accedono così agli ottavi di finale, dove affronteranno il Canada, mentre gli Oranje salutano anzitempo la competizione.

situs gacor