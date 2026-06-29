Mondiali 2026, chiusa fase a gironi: Inghilterra e Argentina avanti, il Canada vola agli ottavi

Si completa il quadro dei gironi dei Mondiali 2026 e arriva anche il primo verdetto della fase a eliminazione diretta. Tra conferme, pareggi pesanti e sfide ricche di gol, l’ultima giornata ha definito le qualificate agli ottavi, mentre il Canada è diventato la prima squadra a staccare il pass per i quarti di finale grazie al successo sul Sudafrica nei sedicesimi.

Inghilterra senza problemi: Panama battuto 2-0

L’Inghilterra ha chiuso il Girone L con una vittoria per 2-0 contro Panama, confermando il primo posto.

Gli inglesi hanno sbloccato il risultato al 29′ con Harry Kane, bravo a finalizzare un’azione corale. Nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Bukayo Saka al 73′, che ha chiuso definitivamente i conti e regalato ai Tre Leoni il passaggio del turno da primi della classe.

Croazia piega il Ghana e si qualifica

Successo sofferto per la Croazia, che supera il Ghana 2-1 conquistando una vittoria fondamentale.

I croati sono passati in vantaggio al 18′ con Andrej Kramaric, ma il Ghana ha trovato il pari al 44′ grazie a Mohammed Kudus. Nella ripresa la rete decisiva è arrivata al 67′ con Josko Gvardiol, che ha regalato ai balcanici tre punti pesantissimi.

Colombia-Portogallo finisce senza reti

Termina 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo.

Il pareggio basta ai sudamericani per chiudere il girone al primo posto, mentre il Portogallo accede comunque alla fase successiva senza riuscire però a trovare la brillantezza offensiva mostrata nelle qualificazioni.

Il Congo sorprende l’Uzbekistan

Grande impresa della Repubblica Democratica del Congo, che supera 3-1 l’Uzbekistan conquistando la qualificazione.

I congolesi sono passati in vantaggio al 22′ con Yoane Wissa, prima del momentaneo pareggio uzbeko al 39′ firmato da Eldor Shomurodov. Nella ripresa il Congo ha cambiato marcia con il gol del 2-1 realizzato da Cedric Bakambu al 63′ e il definitivo 3-1 di Meschack Elia al 79′, risultato che vale l’accesso agli ottavi dove affronterà l’Inghilterra.

Spettacolo tra Algeria e Austria: finisce 3-3

Una delle partite più emozionanti dell’ultima giornata è stata quella tra Algeria e Austria, conclusa con un rocambolesco 3-3.

Gli algerini hanno colpito con Amine Gouiri al 12′, Riyad Mahrez al 38′ e Said Benrahma al 76′. L’Austria ha risposto grazie alle reti di Marcel Sabitzer al 24′, Christoph Baumgartner al 59′ e Michael Gregoritsch al 90’+2, evitando la sconfitta nei minuti di recupero.

Messi trascina l’Argentina

L’Argentina chiude il Girone J battendo 3-1 la Giordania.

Ad aprire le marcature è stato Lionel Messi al 15′, seguito dal raddoppio di Julián Álvarez al 41′. La Giordania ha provato a riaprire il match con Mousa Al-Tamari al 58′, ma nel finale è arrivato il definitivo 3-1 ancora con Messi al 82′, che ha firmato la doppietta personale.

Canada agli ottavi: basta Eustaquio contro il Sudafrica

Si è giocato anche il primo sedicesimo di finale, con il Canada che ha superato 1-0 il Sudafrica diventando la prima nazionale qualificata agli ottavi di finale del Mondiale 2026.

A decidere la sfida è stato Stephen Eustaquio al 54′, autore del gol che ha permesso ai canadesi di proseguire il loro straordinario cammino iridato. Il Sudafrica ha tentato il forcing finale senza però riuscire a trovare il pareggio.

Con i gironi ormai conclusi e la fase a eliminazione diretta entrata nel vivo, il Mondiale 2026 continua a regalare sorprese, conferme e spettacolo, con le grandi favorite chiamate ad alzare ulteriormente il livello nelle prossime sfide decisive.