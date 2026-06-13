Mondiale: pari tra Canada e Bosnia, Stati Uniti iniziano col botto

Dopo le due partite di debutto del mondiale arrivano delle conferme delle vigilia anche per le due partite che si sono giocate tra ieri e oggi. Nella serata di ieri la sfida tra Canada e Bosnia è terminata 1-1, mentre questa mattina gli Stati Uniti hanno strapazzato il Paraguay per 4-1.

Canada e Bosnia si annullano: finisce 1-1

Nella sfida di ieri le due formazioni si sono equivalse e al 17′ Jonathan David ha provato il tiro a botta sicura trovando però la risposta di Vasilj. Ma al 21′ è arrivato il vantaggio della Bosnia con Lukic, abile a insaccare di testa una sponda di Kolasinac dopo un corner. Il Canada ha provato a reagire, ma al 32′ il tiro di Oluwaseyi è finito alto.

Nella ripresa Lareya ha provato il tiro trovando però la risposta di Kolasinac, che ha salvato sulla linea di porta. Al 67′ Oluwaseyi ci ha provato ancora, ma questa volta a dirgli di no è stato Katic. Al 78′ però gli sforzi dei nordamericani sono stati premiati: Promise mette per Larin, che si gira e fulmina Vasilj per l’1-1 conclusivo.

Stati Uniti tra le protagoniste della prima giornata

Nell’altra sfida gli Stati Uniti hanno cominciato nel migliore dei modi il loro mondiale battendo il Paraguay 4-1. La partita si è indirizzata già al 7′, quando una giocata di Christian Pulisic ha provocato l’autorete di Damián Bobadilla, mettendo subito in discesa la gara per la formazione statunitense.

Dopo un gol annullato a Folarin Balogun per fuorigioco, gli Usa hanno trovato il raddoppio al 31′: ancora decisivo Pulisic, autore dell’assist perfetto per l’attaccante che ha finalizzato con freddezza. Nel recupero del primo tempo è arrivato anche il tris, con Balogun che, lanciato in profondità da Malik Tillman, ha firmato la doppietta personale e il 3-0 con cui si è chiusa la prima frazione.

Pulisic e Balogun trascinano gli Stati Uniti

Nella ripresa gli Stati Uniti hanno gestito il vantaggio, concedendo qualcosa in più al Paraguay. I sudamericani hanno trovato il gol della bandiera al 73′ grazie a Mauricio, bravo a inserirsi in area e a battere il portiere con un preciso diagonale mancino. Nel finale, però, la nazionale a stelle e strisce ha ristabilito le distanze chiudendo definitivamente i conti sul 4-1 e conquistando tre punti preziosi all’esordio.