Mondiale al via: Messico ok, Sud Corea batte Repubblica Ceca 2-1

Nella serata di ieri il mondiale di calcio, che per la terza edizione consecutiva non vede la nazionale italiana tra le partecipanti, ha aperto finalmente i battenti. Dopo la cerimonia di apertura, che ha visto esibirsi Shakira, Burna Boy, i Manà, J Balvin, Alejandro Fernández, Lila Downs, Belinda, Danny Ocean, i Los Ángeles Azules e Andrea Bocelli, la sfida inaugurale è stata Messico-Sudafrica, che ha visto la vittoria dei centramericani per 2-0.

La nazionale verde ha fatto valere sin da primi minuti la sua superiorità tecnica e dopo nove minuti hanno sbloccato il risultato con un bel tiro di Quinones. Nei minuti seguenti nonostante i timidi tentativi di reazione da parte dei sudafricani la nazionale verde ha tenuto bene il campo e a pochi minuti dal termine del primo tempo sempre Quinones ha colpito il palo.

Nella ripresa il Sudafrica rimane in dieci per l’espulsione di Sithole per fallo su Gutierrez e a pochi minuti dal 70′ il raddoppio arriva con Jimenez, bravo a incornare a mettere alle spalle di Williams. Ma non finisce qui perché i sudafricani rimangono anche in nove uomini all’84’ per via dell’espulsione di Zwane per comportamento violento in fase offensiva e nel recupero tocca anche al Messico non finire la partita in 11 con il cartellino rosso per Montes per fallo su Mudau.

Nell’altra sfida del Gruppo A sorprendente vittoria della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca per 2-1. Dopo un primo tempo piuttosto soporifero, con Kovář, bravo a respingere una conclusione dalla distanza di Lee Kang-in, e con la Corea del Sud prova a rendersi pericolosa con Son e Lee Han-Beom, ma senza mai trovare il guizzo giusto, nella ripresa la sfida si è accesa.

Al 60’ infatti arriva il vantaggio della Repubblica Ceca con una soluzione semplice, ma efficace: fallo laterale lungo di Coufal, difesa coreana sorpresa e colpo di testa vincente di Krejčí che porta avanti i suoi alla prima vera occasione nello specchio della porta.

La reazione della Sud Corea non si fa attendere. Guidati dalla qualità di Lee Kang-in e dalla brillantezza di Hwang In-beom, gli asiatici alzano il ritmo e trovano il pareggio al 67’. È proprio il centrocampista del Feyenoord a firmare l’1-1 con una grande giocata personale, dopo un inserimento perfetto del compagno del PSG e una conclusione precisa che batte la difesa avversaria.

La gara resta aperta, con un gol annullato a Souček per fuorigioco all’77’ che tiene vive le speranze ceche. Ma nel finale è ancora la Sud Corea a colpire: al 79’ Oh Hyeon-gyu, entrato da poco al posto di Son, sfrutta un perfetto cross dalla destra di Hwang In-beom e firma il 2-1 decisivo sotto porta.

Nel finale la Repubblica Ceca tenta l’assalto, con Hložek che va vicino al pareggio ma trova sulla sua strada un ottimo Kim Seung-gyu, autore di un intervento decisivo. Il portiere coreano si ripete anche nei minuti di recupero, blindando il risultato.