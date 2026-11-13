Troppo miope per il laser? Perché avere tante diottrie non significa dover rinunciare a vedere senza occhiali

C’è chi senza occhiali non riesce a leggere un cartello dall’altra parte della strada. E chi, appena sveglio, deve cercarli sul comodino prima ancora di riuscire a distinguere gli oggetti nella stanza.

Per le persone con una miopia elevata, gli occhiali non sono semplicemente un accessorio: diventano una presenza costante, indispensabile per affrontare anche le attività più semplici.

E quando si comincia a pensare alla chirurgia refrattiva, arriva quasi sempre la stessa domanda: «Ma con tutte queste diottrie, posso davvero fare il laser?»

La risposta è meno scontata di quanto si possa immaginare. Perché il numero di diottrie è importante, ma non è l’unico elemento che determina la possibilità di sottoporsi a un intervento.

Ne parliamo con l’oculista esperto in chirurgia refrattiva Giovanni Moschitta.

Non esiste soltanto il numero scritto sulla prescrizione degli occhiali

Quando parliamo di miopia, siamo abituati a ragionare in termini di diottrie. Meno tre, meno cinque, meno otto. Numeri che raccontano quanto sia necessario correggere la vista per mettere a fuoco correttamente gli oggetti lontani.

Ma due persone con lo stesso difetto visivo possono avere caratteristiche oculari molto differenti.

«La gradazione è soltanto uno dei parametri che consideriamo. Per stabilire se un paziente può sottoporsi alla chirurgia refrattiva dobbiamo studiare attentamente la cornea, il suo spessore, la sua forma e le condizioni generali dell’occhio».

Questo significa che non è possibile stabilire l’idoneità all’intervento basandosi esclusivamente sulle diottrie.

Un paziente con una miopia moderata potrebbe presentare caratteristiche corneali che rendono sconsigliabile il laser, mentre un altro, con un difetto più elevato, potrebbe essere candidato a una diversa soluzione chirurgica.

Perché il laser non può correggere qualsiasi miopia?

Le principali tecniche di chirurgia refrattiva corneale, come PRK, FemtoLASIK e SMILE, agiscono modificando il potere ottico della cornea.

Per ottenere la correzione desiderata è necessario intervenire sul tessuto corneale, secondo modalità differenti a seconda della tecnica utilizzata. Maggiore è il difetto da correggere, maggiore può essere la quantità di tessuto coinvolta. Ed è qui che entrano in gioco i limiti di sicurezza.

«La cornea deve conservare caratteristiche strutturali adeguate anche dopo il trattamento. Non possiamo pensare di correggere qualsiasi numero di diottrie senza considerare quanto tessuto corneale rimarrebbe e quali rischi comporterebbe la procedura».

La possibilità di effettuare un intervento dipende quindi dall’equilibrio tra correzione desiderata e sicurezza della struttura oculare. Non esiste una soglia universale di diottrie valida per ogni paziente e per ogni tecnica.

E se il laser non fosse la soluzione giusta?

È proprio questo uno degli aspetti meno conosciuti della chirurgia refrattiva. Molte persone identificano la possibilità di eliminare gli occhiali esclusivamente con il laser. In realtà, esistono anche procedure che non prevedono di rimodellare la cornea.

Tra queste troviamo le lenti fachiche intraoculari, come le ICL, che vengono impiantate all’interno dell’occhio mantenendo il cristallino naturale.

«In alcuni pazienti con miopia elevata, quando la chirurgia laser corneale non è indicata, possiamo valutare l’impianto di una lente fachica. È una possibilità che amplia le opzioni terapeutiche, ma richiede criteri di selezione specifici».

Queste lenti permettono di correggere il difetto refrattivo senza asportare tessuto corneale. Non sono però una soluzione automaticamente adatta a tutti: la profondità della camera anteriore, le caratteristiche anatomiche dell’occhio, la salute dell’endotelio corneale e altri parametri devono essere attentamente valutati.

Una lente dentro l’occhio? Non è come avere una lente a contatto?

Il paragone può aiutare a comprendere il principio ottico, ma le due soluzioni sono profondamente differenti. Una lente a contatto viene applicata sulla superficie dell’occhio e deve essere gestita quotidianamente. Una lente fachica, invece, viene inserita chirurgicamente all’interno dell’occhio e rimane in sede.

«L’impianto di una lente intraoculare è un intervento vero e proprio. Non richiede la stessa gestione quotidiana delle lenti a contatto, ma comporta rischi specifici e controlli periodici nel tempo».

Tra le possibili complicanze delle lenti fachiche rientrano, a seconda dei casi, alterazioni della pressione oculare, cataratta, perdita di cellule endoteliali e altre problematiche che rendono indispensabile un’attenta selezione e un monitoraggio successivo. La scelta non deve quindi basarsi soltanto sul desiderio di eliminare gli occhiali, ma su una valutazione completa dei benefici e dei rischi.

La miopia elevata non è soltanto un problema di occhiali spessi

C’è un altro aspetto che spesso viene trascurato.

Quando la miopia è elevata, soprattutto se associata a un allungamento importante del bulbo oculare, possono aumentare alcuni rischi per la salute dell’occhio. Tra questi troviamo alterazioni retiniche, rotture della retina, distacco retinico e maculopatia miopica.

«È fondamentale spiegare al paziente che correggere il difetto refrattivo non significa eliminare le caratteristiche anatomiche e i rischi associati alla miopia elevata».

Anche dopo un intervento perfettamente riuscito, quindi, il paziente con miopia elevata deve continuare a sottoporsi ai controlli oculistici indicati. Vedere bene senza occhiali non significa necessariamente avere un occhio privo di fattori di rischio.

E se mi hanno già detto che non posso operarmi?

Ricevere una risposta negativa può essere frustrante, soprattutto per chi desidera da anni ridurre la dipendenza dagli occhiali. Ma bisogna distinguere tra non essere idonei a una specifica tecnica e non essere candidabili ad alcuna procedura.

«Un paziente potrebbe non avere le caratteristiche necessarie per un trattamento laser corneale, ma questo non esclude automaticamente altre possibilità. Naturalmente, esistono anche situazioni nelle quali la scelta più sicura è non intervenire».

La visita specialistica serve proprio a individuare il percorso più appropriato, senza forzare l’indicazione chirurgica. In alcuni casi può essere utile valutare tecniche alternative. In altri, invece, continuare a utilizzare occhiali o lenti a contatto rimane la soluzione più prudente.

Si può arrivare a vedere dieci decimi anche partendo da una miopia molto elevata?

È una domanda comprensibile, ma la risposta dipende da un elemento fondamentale: la capacità visiva che l’occhio può raggiungere con la migliore correzione possibile. La chirurgia refrattiva modifica il modo in cui la luce viene focalizzata, ma non può correggere eventuali danni retinici, alterazioni del nervo ottico o altre condizioni che limitano la funzione visiva.

«L’obiettivo è ottenere la migliore correzione possibile in condizioni di sicurezza. Ma non possiamo promettere a tutti lo stesso risultato, soprattutto quando esistono patologie oculari associate».

Per questo, durante la valutazione preoperatoria, vengono analizzate anche le aspettative del paziente. Il risultato desiderato deve essere realistico e compatibile con le condizioni dell’occhio.

Non tutti possono fare il laser. Ma il laser non è l’unica possibilità

Per anni, nell’immaginario comune, la chirurgia refrattiva è stata associata a una domanda molto semplice: posso fare il laser oppure no? Oggi il percorso può essere più articolato.

Le diverse tecniche disponibili permettono di valutare soluzioni personalizzate, tenendo conto del difetto visivo, dell’anatomia oculare, dell’età e delle esigenze individuali.

«Non dobbiamo cercare di adattare ogni paziente a una determinata tecnica. Dobbiamo individuare, quando possibile, la tecnica più appropriata per quel paziente». Avere una miopia elevata non significa automaticamente dover rinunciare alla possibilità di vedere senza occhiali. Ma non significa neppure che un intervento sia sempre possibile o consigliabile.

Nella chirurgia refrattiva la domanda più importante non è quante diottrie hai. È quale soluzione può correggerle rispettando la salute dei tuoi occhi.