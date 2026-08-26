Micosi negli animali domestici: sintomi, terapie e rischi per l’uomo

Le micosi sono infezioni provocate da funghi che possono interessare diversi animali domestici, in particolare cani e gatti, e in alcuni casi possono rappresentare anche un rischio per l’uomo. Si tratta di un fenomeno più complesso di quanto possa apparire, perché dietro una lesione cutanea, un prurito persistente o un’alterazione delle mucose possono nascondersi condizioni differenti che richiedono una diagnosi precisa.

A fare chiarezza è Mirko Ivaldi, veterinario e appassionato di divulgazione, che sottolinea innanzitutto la varietà delle forme che possono manifestarsi negli animali.

«Il discorso è particolare perché ce ne sono diverse. Di solito sono zoonosi e interessano anche gli esseri umani. Sono dovute a patogeni che lo diventano per convenienza, perché sono funghi che vivono anche normalmente. Alcune specie però possono avere forme parassitarie andando a creare danni non indifferenti».

Micosi, non tutte sono uguali

Parlare genericamente di “micosi” può quindi essere fuorviante. Esistono infatti diverse forme, con manifestazioni e livelli di gravità differenti. Alcune possono interessare principalmente la cute, provocando lesioni e prurito, mentre altre possono coinvolgere le mucose o, nei casi più complessi, l’apparato respiratorio.

«Possono creare lesioni pruriginose o essere sotto forma di candida che influenza le mucose con tropismo a livello nasale o polmonare. In certi cani è abbastanza grave».

Proprio la varietà delle manifestazioni rende importante non affidarsi esclusivamente all’aspetto esteriore delle lesioni. Una zona arrossata, una perdita di pelo o un prurito insistente possono essere segnali compatibili con una micosi, ma non necessariamente indicano con certezza un’infezione fungina.

La diagnosi parte dall’osservazione, ma non basta

Il veterinario può formulare un primo sospetto osservando le lesioni presenti sull’animale, ma la diagnosi deve essere valutata nel contesto clinico complessivo.

«La diagnosi da ambulatorio può portare sospetti sulle lesioni».

Questo significa che l’osservazione rappresenta un primo passo, ma è necessario individuare la causa precisa prima di impostare una terapia. Il rischio, infatti, è trattare come micosi una manifestazione cutanea che potrebbe avere un’origine differente oppure utilizzare prodotti non adatti alla specie animale.

Attenzione alle terapie fai da te

Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio il trattamento. Un prodotto utilizzato comunemente nell’uomo non può essere automaticamente considerato sicuro anche per un cane o un gatto.

«Il problema è la terapia perché in campo umano ci sono unguenti e oli, mentre nell’animale le pomate sono sconsigliate perché tendono a grattarsi o a leccarsi e, se assunti per via orale, potrebbero avere effetti collaterali».

L’automedicazione può quindi diventare controproducente. L’animale, infatti, può ingerire accidentalmente il prodotto applicato sulla cute attraverso il leccamento, con conseguenze che dipendono dalla sostanza utilizzata, dalla quantità e dalle caratteristiche dell’animale.

Negli ultimi anni sono disponibili anche trattamenti per via orale, ma anche in questo caso la somministrazione deve essere valutata dal veterinario.

«Si utilizzano ultimamente alcuni prodotti per uso orale, ma hanno sempre effetti collaterali ben più spinti a quelli che può avere la specie umana».

Il consiglio, dunque, è di evitare rimedi improvvisati e prodotti acquistati senza una precisa indicazione professionale.

«Consiglio di diffidare da roba con zolfo o olio perché è troppo legata a terapie rapide».

Perché le micosi possono comparire negli animali stressati?

Un altro elemento importante è rappresentato dalle condizioni generali dell’animale. Alcuni funghi possono infatti trovare condizioni favorevoli quando le difese dell’organismo sono alterate o quando la cute presenta già un problema.

«Le micosi colpiscono animali colpiti da stress, perché quando la cute è irritata la Malassezia riesce a prosperare. In questi casi si deve capire la causa che porta a indebolimento».

La presenza del fungo, quindi, può essere soltanto una parte del problema. Se esiste una condizione che provoca irritazione cutanea, alterazione della barriera della pelle o una generale predisposizione, intervenire esclusivamente sulla micosi potrebbe non essere sufficiente.

È fondamentale individuare anche la causa che ha favorito la proliferazione del fungo, così da evitare che il problema possa ripresentarsi.

Le micosi nei gatti: attenzione anche alle forme meno evidenti

Nel gatto la situazione può presentare caratteristiche particolari legate anche alle sue abitudini. A differenza del cane, infatti, il gatto dedica molto tempo alla propria pulizia, leccando accuratamente il mantello.

«Per le micosi del gatto possono essere di carattere cavitario perché il gatto si pulisce più del cane in superficie».

Anche per questo motivo è importante non limitarsi alla ricerca di evidenti lesioni sulla superficie del pelo. La valutazione veterinaria rimane fondamentale per capire quale sia l’origine del problema e quale trattamento possa essere realmente indicato.

Una possibile zoonosi: attenzione durante la manipolazione

C’è infine un aspetto che riguarda direttamente le persone che vivono con un animale affetto da micosi. Alcune infezioni fungine possono infatti essere trasmesse dall’animale all’uomo, configurandosi come zoonosi.

«Se si ha un animale con micosi bisogna prestare attenzione durante la manipolazione per la terapia perché potrebbe passare a noi esseri umani».

Questo non significa creare allarmismo o allontanare l’animale dalla famiglia. Significa, piuttosto, adottare le normali precauzioni indicate dal veterinario durante le operazioni di cura e di gestione dell’animale, soprattutto quando si devono trattare direttamente le zone interessate.

Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione, seguire le indicazioni ricevute dal professionista e limitare il contatto diretto con le lesioni quando non necessario sono comportamenti che possono contribuire a ridurre i rischi.

La prevenzione passa dalla diagnosi

Le micosi negli animali domestici non sono quindi un problema da affrontare con rimedi improvvisati. Dietro un prurito, una lesione cutanea o una perdita di pelo può esserci un’infezione fungina, ma anche una condizione completamente diversa.

Il primo passo rimane dunque la valutazione veterinaria, soprattutto quando i sintomi persistono o tendono a peggiorare.

E proprio perché alcune micosi possono avere carattere zoonotico, curare correttamente l’animale significa anche tutelare l’ambiente domestico e le persone che vivono con lui.

La regola più semplice, in fondo, è anche quella più importante: prima di applicare qualsiasi prodotto, meglio capire quale sia realmente il problema.

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