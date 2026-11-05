Meta Catania, sette vittorie su sette: rossazzurri in fuga e quattro convocati in Nazionale

La Covei Meta Catania Bricocity non conosce ostacoli e continua a viaggiare a ritmi straordinari nel campionato di Serie A KINTO di futsal. I rossazzurri guidati da Juanra hanno conquistato la settima vittoria consecutiva in altrettante partite, consolidando il primato in classifica a punteggio pieno e lanciando un messaggio chiaro alle dirette concorrenti.

L’ultima dimostrazione di forza è arrivata al PalaCatania, dove la formazione etnea ha superato la Feldi Eboli con un netto 5-1 nel big match della settima giornata. Una prestazione convincente, impreziosita dalla tripletta di uno straordinario Michele Podda e dalle reti di Ortas e Albertico.

Un successo che conferma il momento d’oro della Meta Catania, capace di mantenere un rendimento impeccabile in questo avvio di stagione e i programmi esposti durante la scorsa estate.

Meta Catania, primato a punteggio pieno: Napoli a quattro punti

I numeri raccontano meglio di qualsiasi altra considerazione la partenza dei rossazzurri: sette partite disputate, sette vittorie e 21 punti conquistati. Un percorso netto che ha permesso alla squadra di Juanra di prendere il largo in vetta alla classifica.

Alle spalle della Meta Catania c’è il Napoli, attualmente distante quattro lunghezze. Un primo margine importante, costruito attraverso continuità di risultati, qualità del gioco e un gruppo che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere ancora protagonista.

La vittoria contro la Feldi Eboli rappresenta anche un’affermazione significativa sul piano tecnico e caratteriale. Contro una delle avversarie più competitive del campionato, i rossazzurri hanno saputo imporsi con autorità, confermando la propria forza offensiva e la solidità del collettivo.

Sosta per la Nazionale: quattro rossazzurri convocati da Samperi

Il campionato si ferma adesso per lasciare spazio agli impegni della Nazionale italiana. Gli Azzurri, guidati dal commissario tecnico Salvo Samperi, saranno impegnati a Barletta nelle qualificazioni ai Mondiali, con il Kosovo come avversario.

Un appuntamento che coinvolge da vicino anche la Meta Catania. Sono infatti quattro i giocatori rossazzurri convocati da Samperi: il capitano Carmelo Musumeci, centrale difensivo, Maurizio Silvestri, anch’egli centrale difensivo, Michele Podda, esterno reduce dalla tripletta contro la Feldi Eboli, e Giovanni Pulvirenti, nel ruolo di pivot.

Una presenza significativa che conferma il valore del gruppo etneo anche a livello nazionale. A loro si aggiunge Henri Alamikkotervo, impegnato con la Nazionale finlandese.