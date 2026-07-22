Meta Catania, il progetto continua: confermati Albertico, Musumeci, Siqueira, Podda e Silvestri

La società rossazzurra costruisce il futuro ripartendo dalle proprie certezze. Sei annunci in pochi giorni rafforzano l’identità della squadra in vista della nuova stagione di Serie A di futsal.

La Covei Meta Catania Bricocity guarda avanti e lo fa nel segno della continuità. Il club rossazzurro ha ufficializzato una serie di importanti conferme per la stagione 2026/27, scegliendo di ripartire da alcuni protagonisti del recente ciclo vincente.

Dopo una stagione ricca di emozioni e traguardi, la società etnea punta a mantenere solida la propria identità, valorizzando giocatori capaci di rappresentare tecnica, esperienza e appartenenza ai colori rossazzurri.

Albertico, il primo tassello della nuova Meta Catania

Ad aprire la campagna delle riconferme è stato Albertico, pivot spagnolo classe 1998, che continuerà a vestire la maglia della Meta Catania anche nella prossima stagione.

Arrivato a Catania nel corso della precedente annata, il giocatore si è rapidamente imposto grazie alle sue qualità tecniche, alla presenza fisica e alla capacità di incidere nei momenti decisivi. La sua permanenza rappresenta il primo segnale della volontà del club di mantenere un gruppo competitivo ai vertici del futsal italiano.

Giulio Musumeci, il talento cresciuto in casa

Confermato anche Giulio Musumeci, giovane talento del vivaio rossazzurro.

Classe 2006, il giocatore etneo rappresenta una delle espressioni più importanti del progetto giovani della società. Dopo aver conquistato sempre più spazio nelle rotazioni di coach Juanra, Musumeci continuerà il suo percorso di crescita con la squadra della sua città.

Nella stagione precedente ha collezionato 17 presenze e 2 reti tra campionato e competizioni ufficiali, dimostrando personalità, duttilità tattica e grande prospettiva.

Mario Musumeci, il futuro è già presente

La Meta Catania ha scelto di puntare ancora anche su Mario Musumeci, altro prodotto del vivaio rossazzurro.

Classe 2006, il giovane atleta rappresenta perfettamente la filosofia del club: valorizzazione dei talenti cresciuti internamente e inserimento progressivo nel gruppo dei grandi.

Una conferma che testimonia la volontà della società di costruire una squadra capace di unire giovani emergenti e giocatori di esperienza.

Pedro Siqueira resta il guardiano rossazzurro

Tra le conferme più importanti c’è anche quella di Pedro Siqueira.

Il portiere brasiliano continuerà a difendere i pali della Meta Catania, dopo una stagione da protagonista che lo ha consacrato come uno dei riferimenti della squadra.

Portiere moderno, abile tra i pali e nella costruzione del gioco, Siqueira è diventato uno dei simboli del percorso recente della formazione etnea, grazie a interventi decisivi e prestazioni di alto livello.

Michele Podda ancora rossazzurro

Continuità anche per Michele Podda, uno dei giocatori più rappresentativi del roster.

Il laterale classe 2000 resterà alla Meta Catania, confermando il suo legame con il progetto rossazzurro. Tecnica, velocità e capacità nell’uno contro uno sono le caratteristiche che hanno reso Podda uno degli elementi più importanti della squadra negli ultimi anni.

Maurizio Silvestri, una storia nata nel vivaio

La serie di conferme si chiude con Maurizio Silvestri, altro simbolo dell’identità Meta Catania.

Cresciuto nel settore giovanile del club, Silvestri è diventato negli anni un punto di riferimento della squadra grazie a duttilità, intelligenza tattica e forte senso di appartenenza.

La sua permanenza rappresenta la continuità di un percorso iniziato dal settore giovanile e arrivato ai massimi livelli del futsal nazionale.