La Covei Meta Catania Bricocity firma una rimonta straordinaria sul campo del GG Team Wear Benevento 5 e conquista la nona vittoria in dieci giornate di Serie A KINTO. Nella serata di venerdì 27 novembre, al PalaTedeschi, i rossazzurri ribaltano uno svantaggio di tre reti e si impongono per 5-3, mettendo a segno cinque gol in poco più di venti minuti.

Un successo che conferma il carattere della formazione allenata da Juanra, capace di reagire a una partita che nella prima parte sembrava essersi messa decisamente in salita. La Meta, priva di Podda, fermato da un virus intestinale, e dell’infortunato Diaz, ha saputo mantenere lucidità e fiducia anche dopo il triplo vantaggio dei padroni di casa.

Benevento avanti 3-0, Luquinhas riapre la partita

L’avvio vede la Meta Catania prendere l’iniziativa e cercare subito la via del gol. I rossazzurri costruiscono occasioni, ma il Benevento si dimostra particolarmente efficace nelle ripartenze. Sono proprio i campani a sbloccare il risultato con Caruso, che sfrutta una respinta del portiere Siqueira.

La squadra di Juanra prova a reagire, ma i padroni di casa trovano altre due reti: prima con Lamas, poi con Ditano, che porta il risultato sul 3-0. Quando il divario sembra poter indirizzare definitivamente la gara, Luquinhas accorcia le distanze nel finale del primo tempo, restituendo fiducia ai suoi.

La Meta Catania cambia marcia e completa la rimonta

Nella ripresa la partita cambia volto. La formazione etnea aumenta la pressione e trova il 3-2 con Carmelo Musumeci, bravo a concretizzare un pallone recuperato da Pulvirenti. La Meta continua a spingere e al decimo minuto raggiunge il pareggio: una manovra veloce, sviluppata tutta di prima, porta Luquinhas a finalizzare lo scambio con Musumeci e Silvestri.

Sul 3-3 l’inerzia è ormai dalla parte dei rossazzurri. Il sorpasso arriva con Fits, che finalizza una ripartenza e firma il 4-3. Nel finale il Benevento cerca di tornare in partita, sostenuto dal proprio pubblico, ma la Meta difende il vantaggio e trova anche il gol della sicurezza con Albertico, servito da Pulvirenti sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La sirena sancisce il definitivo 5-3: una rimonta costruita con cinque reti consecutive e una prova di grande determinazione.

Nona vittoria in dieci giornate e primato consolidato

Con il successo di Benevento, la Covei Meta Catania Bricocity centra la sesta vittoria consecutiva in trasferta e sale a quota 28 punti, consolidando il primo posto in classifica. Per la squadra di Juanra arriva così la risposta sul campo dopo il pareggio casalingo contro il Vinumitaly Petrarca, che aveva interrotto la precedente striscia di vittorie.

Una serata da ricordare per i rossazzurri, capaci di trasformare una situazione complicata in una vittoria pesante nella corsa ai primi posti della Serie A KINTO.