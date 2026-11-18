La formazione etnea supera il Città di Melilli nel derby siciliano e conquista il passaggio del turno. Sugli spalti nutrita la presenza dei tifosi rossazzurri, che hanno accompagnato la squadra in trasferta. Tripletta per il capitano Carmelo Musumeci.

Una vittoria netta, una qualificazione conquistata con autorità e una presenza rossazzurra ben visibile anche lontano da casa. La Covei Meta Catania Bricocity supera il Città di Melilli per 7-1 al PalaVillasmundo e prosegue il proprio cammino in Coppa Divisione. Il derby siciliano, disputato martedì 17 novembre, ha visto la formazione etnea imporsi fin dalle prime battute, davanti a una nutrita rappresentanza dei suoi tifosi, arrivati per sostenere la squadra anche in trasferta.

Un sostegno caloroso che ha accompagnato la prestazione dei rossazzurri, capaci di indirizzare la gara già nel primo tempo e di amministrare il vantaggio nella ripresa. Per la Meta Catania, detentrice del trofeo, si tratta di un altro passo nel percorso di difesa della Coppa Divisione.

Meta Catania subito avanti: primo tempo chiuso sullo 0-5

La squadra guidata da Juanra ha affrontato l’impegno con un gruppo nel quale hanno trovato spazio diversi elementi italiani e giovani Under. Una scelta che ha permesso al tecnico di gestire le energie in una fase intensa della stagione, senza rinunciare alla competitività.

Il quintetto iniziale, con Dovara tra i pali e Podda, Silvestri, Carmelo Musumeci e Pulvirenti, ha preso rapidamente il controllo della partita. La Meta ha imposto ritmo e pressione, trovando la via della rete con Silvestri e Albertico, prima della doppietta del capitano Carmelo Musumeci.

Il primo tempo si è così chiuso sullo 0-5, un risultato che ha messo in discesa la qualificazione per la formazione catanese.

Rotazioni e spazio ai giovani nella ripresa

Nella seconda frazione Juanra ha ampliato le rotazioni, concedendo minuti anche ai giovani presenti in distinta. Tra questi il portiere Raciti e Sgalambro, coinvolti nella gestione di una partita ormai saldamente nelle mani degli ospiti.

La Meta ha continuato a trovare spazi e occasioni, incrementando il vantaggio con Giulio Musumeci e Omobono. A completare la serata è arrivata la terza rete personale di Carmelo Musumeci, che ha firmato la tripletta e si è confermato protagonista del derby.

Il Città di Melilli ha trovato nel finale il gol della bandiera con Aiello, fissando il risultato sul definitivo 1-7.

Il sostegno dei tifosi rossazzurri anche in trasferta

Tra gli elementi che hanno caratterizzato la serata c’è stata anche la partecipazione del pubblico catanese. La Meta ha potuto contare su una rappresentanza numerosa dei propri sostenitori, presenti al PalaVillasmundo per seguire la squadra in una trasferta non lontana dal capoluogo etneo.

Una presenza che ha dato ulteriore colore a un derby già significativo per il valore sportivo e per la posta in palio. Il sostegno dei tifosi ha accompagnato una squadra che, anche in una competizione diversa dal campionato, continua a mostrare solidità e ambizione.