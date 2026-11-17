La formazione rossazzurra, reduce da otto vittorie consecutive in Serie A, inaugura la propria avventura nella competizione affrontando la squadra siracusana nei trentaduesimi di finale. Appuntamento al PalaVillasmundo.

Dalla vetta della Serie A al derby di Coppa Divisione. La Meta Catania torna in campo questa sera, martedì 17 novembre, per affrontare il Città di Melilli in una sfida tutta siciliana valida per i trentaduesimi di finale della competizione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20 al PalaVillasmundo, dove i rossazzurri saranno ospiti della formazione siracusana.

Un appuntamento che arriva in un momento particolarmente positivo per la squadra etnea. La Meta Catania guida infatti la classifica della Serie A KINTO con 24 punti, frutto di otto vittorie nelle prime otto giornate. L’ultimo successo è arrivato venerdì scorso sul campo del Capurso, battuto con un netto 6-0: un risultato che ha confermato il percorso impeccabile dei rossazzurri in campionato.

Adesso, però, l’attenzione si sposta sulla Coppa Divisione, competizione nella quale la formazione catanese è detentrice del titolo e che rappresenta un altro obiettivo stagionale. Il calendario ravvicinato impone di voltare subito pagina e concentrarsi su una gara da affrontare con attenzione, senza lasciarsi condizionare dal divario di categoria.

Città di Melilli, un avversario da non sottovalutare

Dall’altra parte ci sarà un Città di Melilli che si presenta all’appuntamento con motivazioni importanti. La formazione allenata da Antonio Martetta occupa la seconda posizione nel campionato di Serie A2 e potrà contare sul sostegno del proprio pubblico.

Per la squadra siracusana, ospitare i campioni in carica della Coppa Divisione rappresenta un’occasione di prestigio e un banco di prova significativo. Il presidente Francesco Papale ha sottolineato l’orgoglio della società per questa sfida, evidenziando il valore dell’avversaria e il percorso di rinnovamento intrapreso dal club, fondato sulla valorizzazione dei giovani e sull’esperienza del gruppo storico.

La Meta Catania parte con i favori del pronostico, ma il confronto si annuncia comunque interessante: il Melilli avrà dalla sua il fattore campo e la possibilità di misurarsi con una delle principali protagoniste del futsal nazionale.