Meta Catania, quattro rossazzurri protagonisti con l’Italia: adesso sfida a GTS

Sono giorni importanti per la Covei Meta Catania Bricocity, che ha visto quattro dei propri giocatori protagonisti con la maglia azzurra nella vittoria della Nazionale contro il Kosovo e si prepara adesso a tornare in campo per difendere il primato in Serie A KINTO.

Musumeci, Pulvirenti, Podda e Silvestri hanno contribuito al successo per 3-0 della Nazionale guidata da Salvo Samperi, ex allenatore della formazione rossazzurra. Un risultato che ha permesso all’Italia di conquistare matematicamente il primo posto nel Gruppo 10 del Main Round delle qualificazioni al Mondiale 2028, con due giornate d’anticipo, centrando così l’accesso all’Élite Round.

Archiviati gli impegni internazionali, l’attenzione si sposta nuovamente sul campionato. Venerdì 13 novembre, alle ore 20, la Meta Catania sarà impegnata in trasferta contro il GTS Global Work Capurso, nella gara valida per l’ottava giornata. I rossazzurri arrivano all’appuntamento da capolista a punteggio pieno, con sette vittorie in altrettante partite.