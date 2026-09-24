Meta Catania, due vittorie per iniziare: ora la sfida sul campo della neopromossa Giovinazzo

È un avvio di campionato positivo quello della Meta Catania, formazione siciliana impegnata nel massimo campionato di calcio a 5 e reduce dalla finale scudetto disputata nella scorsa stagione. I rossazzurri hanno conquistato sei punti nelle prime due giornate, superando prima la Came Treviso per 3-0 e poi l’Active Network Futsal per 2-1.

Un percorso netto che permette alla squadra allenata da Juanra di rimanere a punteggio pieno e di condividere la vetta della classifica con Benevento 5, Sporting Sala Consilina e L84. Un inizio che conferma le ambizioni della formazione rossazzurra, pronta anche quest’anno a competere per i vertici del campionato.

Adesso, però, arriva un nuovo banco di prova. La Meta Catania sarà impegnata in trasferta sul campo della Defender Giovinazzo, formazione neopromossa che ha iniziato il proprio percorso in Serie A con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante nel massimo campionato.

Una partita da affrontare senza abbassare la guardia, soprattutto considerando il fattore campo e l’entusiasmo della formazione pugliese. A sottolinearlo è il direttore generale rossazzurro Angelo Finocchiaro, che analizza il momento della squadra e presenta la prossima sfida.

«Siamo stati ordinati nell’impostazione del nostro gioco – sottolinea Finocchiaro – anche se questo campionato è diverso dal precedente perché ci sono due squadre in meno e ogni partita sarà una battaglia. Ogni punto avrà una valenza superiore, motivo per cui le squadre lotteranno fino alla fine».

Il direttore generale guarda anche alla gara precedente, nella quale la Meta Catania ha dovuto fare i conti con qualche difficoltà sotto porta: «Siamo stati sfortunati nella concretizzazione di alcune palle gol».

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla trasferta di Giovinazzo, dove i rossazzurri troveranno un ambiente particolarmente caldo: «Domani giochiamo contro una neopromossa, in un campo caldissimo in cui il pubblico rappresenta davvero un altro uomo in campo, il che rende più difficile lottare in campo. È una realtà appena approdata in Serie A e con un pubblico sempre al seguito».

Finocchiaro sottolinea inoltre il percorso di crescita del gruppo costruito per questa stagione: «Il nostro gruppo si sta plasmando e necessita di tempo, ma andiamo lì per dare il nostro meglio, anche se abbiamo la squalifica di Henri».