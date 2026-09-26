Meta Catania, tris a Giovinazzo: i rossazzurri restano a punteggio pieno

Tre partite, tre vittorie e un primato che si consolida. La Covei Meta Catania Bricocity supera con un netto 6-0 il Defender Giovinazzo e continua il proprio cammino a punteggio pieno in campionato.

Meta Catania, Ortas e Musumeci firmano il primo allungo

L’avvio dei rossazzurri è stato subito aggressivo. Juanra ha affidato i pali a Dovara, al debutto con la maglia della Meta dopo il ritorno nel gruppo, e la squadra ha iniziato a costruire occasioni con continuità.

Il vantaggio è arrivato con Ortas, bravo a finalizzare un’azione sviluppata insieme ad Albertico. Poco dopo è stato il capitano Carmelo Musumeci a firmare il raddoppio, ribadendo in rete una respinta del portiere del Giovinazzo Thiago Perez, ex della sfida.

La Meta avrebbe potuto chiudere la prima frazione con un margine ancora più ampio. Fits, Podda, Silvestri e lo stesso Musumeci hanno avuto altre opportunità, ma Perez ha evitato che il passivo aumentasse. Il 2-0 all’intervallo rappresentava comunque la conseguenza di una prima parte di gara largamente controllata dagli etnei.

Nella ripresa arriva il diluvio rossazzurro

La formazione catanese non ha abbassato il ritmo neppure nella ripresa. Dopo alcune occasioni per Albertico, il terzo gol è arrivato al settimo minuto: recupero palla di Musumeci, accelerazione centrale e assist per Podda, che ha trovato la conclusione vincente.

La Meta ha poi chiuso definitivamente la partita in pochi minuti. Prima è arrivata la seconda rete personale di Podda, servito da un filtrante di Pulvirenti e autore di una giocata di qualità per superare Perez. Poi è stato ancora Ortas a trovare la via del gol, completando la propria doppietta.

A mettere il punto esclamativo sul successo ci ha pensato Brandon Diaz, con una potente conclusione su punizione che ha fissato il risultato sullo 0-6.

Terza vittoria e primi segnali importanti

Il successo di Giovinazzo conferma il rendimento perfetto della Meta Catania nelle prime tre giornate. La squadra di Juanra ha mostrato continuità, capacità di gestire il ritmo della gara e diverse soluzioni offensive, mantenendo allo stesso tempo grande attenzione in fase difensiva.

Particolarmente significativa anche la gestione delle rotazioni, con il blocco italiano e l’impiego degli stranieri a garantire equilibrio e intensità. Un elemento che sta accompagnando la costruzione del nuovo gruppo rossazzurro in questo avvio di stagione.

Per la Meta arriva così il terzo successo consecutivo, con il punteggio pieno confermato dopo tre giornate. Un avvio che permette ai rossazzurri di guardare con fiducia ai prossimi impegni, mantenendo il passo nelle zone alte della classifica.

situs toto

jacktoto