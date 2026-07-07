MessinaCon 2026, Marco Merrino (Croix89) torna nella sua città: sarà tra gli ospiti della manifestazione

Uno dei volti più conosciuti della divulgazione italiana dedicata alla cultura pop sarà tra i protagonisti del MessinaCon 2026. Gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di Marco Merrino, in arte Croix89, content creator, divulgatore e tra i pionieri di YouTube Italia.

Nato a Messina nel 1989, Merrino ha costruito nel corso di oltre un decennio una delle community più numerose e affezionate del panorama italiano grazie ai suoi contenuti dedicati a fumetti, cinema, serie TV, anime e videogiochi. Le sue analisi approfondite, lo stile diretto e il ritmo serrato dei suoi video lo hanno reso un punto di riferimento per migliaia di appassionati, contribuendo alla crescita della divulgazione online sulla cultura pop.

Negli anni Croix89 ha saputo rinnovare il proprio linguaggio e i propri format, mantenendo un’identità riconoscibile e consolidando la propria presenza nel mondo dei contenuti digitali. Dopo il successo ottenuto su YouTube, il ritorno su Twitch insieme allo storico compagno di avventure Sdrumox ha segnato una nuova fase della sua carriera, confermandone il ruolo tra i creator più seguiti e autorevoli del settore. Oggi vive e lavora a Milano, continuando a realizzare contenuti e a coinvolgere una vasta community.

Per il MessinaCon, la presenza di Marco Merrino assume anche un valore simbolico. Il creator farà infatti ritorno nella sua città natale per incontrare il pubblico messinese, in un appuntamento che unisce le sue origini a una delle manifestazioni dedicate alla cultura pop più importanti della Sicilia.

Durante l’evento, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare ai panel con Croix89, incontrarlo nelle sessioni di firme e condividere con lui momenti dedicati alle grandi passioni del mondo dell’intrattenimento.

Il MessinaCon 2026 si svolgerà dal 4 al 6 settembre nella cornice di Villa Dante, a Messina, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di fumetti, videogiochi, cinema, cosplay e cultura pop dell’intero Mezzogiorno. L’annuncio della partecipazione di Marco Merrino arricchisce ulteriormente un programma che punta a richiamare pubblico da tutta la Sicilia e non solo.

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