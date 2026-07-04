MessinaCon 2026, Lorenzo Scattorin tra gli ospiti d’eccezione: arriva una delle voci più amate del doppiaggio italiano

Il MessinaCon 2026 continua a svelare i protagonisti della prossima edizione e annuncia un ospite destinato a entusiasmare appassionati di anime, videogiochi, cinema e serie televisive. Il 5 settembre, nella cornice di Villa Dante, sarà infatti presente Lorenzo Scattorin, uno dei doppiatori italiani più apprezzati e riconoscibili degli ultimi anni.

Con una carriera che attraversa il mondo dell’animazione, del gaming e dell’intrattenimento televisivo, Scattorin è diventato un punto di riferimento per intere generazioni di spettatori e videogiocatori. Oltre a essere la voce ufficiale dei promo di DMAX e Cartoon Network, ha prestato il proprio talento a numerosi personaggi diventati ormai iconici.

Nel panorama videoludico il suo timbro è immediatamente riconoscibile: è la voce di Joel Miller in The Last of Us, Aiden Pearce in Watch Dogs, Sam Drake nella saga di Uncharted, Vito Scaletta in Mafia, Kyle Crane in Dying Light e River Ward in Cyberpunk 2077. Interpretazioni che hanno contribuito a dare profondità emotiva e carattere ad alcuni dei protagonisti più celebri degli ultimi anni.

Il suo percorso artistico è altrettanto ricco nel mondo degli anime, dove ha dato voce a personaggi entrati nell’immaginario collettivo. Tra questi spiccano Sanji in One Piece, Seto Kaiba in Yu-Gi-Oh!, Beerus in Dragon Ball Super, All Might in My Hero Academia e Iruka Umino in Naruto, oltre a decine di altri ruoli che lo hanno reso una presenza costante nelle produzioni animate più amate dal pubblico italiano.

La partecipazione di Lorenzo Scattorin rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del MessinaCon 2026. Durante la manifestazione il doppiatore incontrerà il pubblico attraverso panel dedicati, momenti di confronto con i fan e sessioni di autografi, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro che si cela dietro alcune delle voci più celebri dell’intrattenimento contemporaneo.

Negli ultimi anni il doppiaggio italiano ha conquistato una crescente attenzione anche da parte del grande pubblico, trasformando i professionisti del settore in autentici protagonisti degli eventi dedicati alla cultura pop. Convention come il MessinaCon rappresentano ormai un punto d’incontro privilegiato tra artisti e fan, valorizzando una professione che continua a distinguersi per qualità e tradizione.

Con l’annuncio di Lorenzo Scattorin, il programma del MessinaCon 2026 si arricchisce di un ospite di assoluto prestigio, confermando la volontà degli organizzatori di offrire un evento capace di unire fumetto, animazione, videogiochi, cosplay e cultura pop in un’unica grande manifestazione.

L’appuntamento è fissato per sabato 5 settembre 2026 a Villa Dante, a Messina, dove migliaia di appassionati potranno incontrare dal vivo una delle voci che hanno accompagnato alcune delle storie più amate degli ultimi decenni.

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