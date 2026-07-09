MessinaCon 2026, Francesco “Ciccio” Merrino torna nella sua città: sarà ospite dell’evento del 6 settembre

Il cast del MessinaCon 2026 continua ad arricchirsi con un nuovo nome molto atteso dal pubblico del web. Gli organizzatori hanno infatti annunciato la partecipazione di Francesco “Ciccio” Merrino, creator, streamer e performer tra i volti più riconoscibili e seguiti della scena digitale italiana.

Nato a Messina, Ciccio Merrino ha mosso i primi passi nel mondo dei contenuti online assieme al fratello Marco con il progetto I PARCO GIOCHI, diventato negli anni un punto di riferimento per migliaia di appassionati grazie a video satirici, reaction, gameplay e format originali. Da quell’esperienza è nato un percorso artistico che lo ha portato a costruire una propria identità, caratterizzata da uno stile spontaneo, ironico e imprevedibile.

Oggi Merrino è protagonista su YouTube, Twitch e TikTok, dove coinvolge quotidianamente una vasta community attraverso dirette, contenuti originali e collaborazioni con il fratello Marco e lo storico gruppo dei PolterGuys. La sua capacità di trasformare ogni live in un momento di intrattenimento unico lo ha reso una delle personalità più apprezzate del panorama creator italiano.

La sua partecipazione al MessinaCon assume anche un valore simbolico. Per il creator messinese, infatti, si tratta di un ritorno nella propria città per incontrare dal vivo il pubblico locale, condividendo l’energia e la spontaneità che ne hanno decretato il successo sul web.

L’appuntamento è fissato per domenica 6 settembre 2026 a Villa Dante, dove Ciccio Merrino prenderà parte a panel, sessioni di meet & greet e altre attività dedicate ai visitatori della manifestazione.

Con questo nuovo annuncio, il MessinaCon conferma la volontà di proporre un programma sempre più ricco, capace di unire fumetto, videogiochi, cultura pop e protagonisti del mondo digitale. Gli organizzatori anticipano inoltre che il cast dell’edizione 2026 è ancora in fase di definizione e che ulteriori ospiti saranno svelati nelle prossime settimane.

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