Mediterraneo sempre più caldo, il mare supera la media di 6 °C: l’anomalia non si ferma

Il Mediterraneo occidentale continua a registrare temperature marine eccezionalmente elevate. A metà agosto il segnale arriva ancora una volta dai dati di Copernicus Marine Service, che fotografano una situazione particolarmente marcata nel settore occidentale del bacino: nel Golfo del Leone, davanti alle coste della Francia meridionale, le temperature superficiali del mare risultano fino a circa 6 °C superiori alla media.

Non è quindi soltanto l’aria a essere stata protagonista di un’estate caratterizzata dal caldo intenso. Anche il mare sta accumulando e conservando una quantità significativa di calore, e l’aspetto più rilevante della situazione attuale è proprio la persistenza dell’anomalia.

Un Mediterraneo fuori dalla norma

La fotografia elaborata da Copernicus si riferisce al 13 agosto 2026 e mostra vaste aree del Mediterraneo occidentale caratterizzate da temperature superficiali molto più alte rispetto ai valori medi di riferimento.

L’anomalia più significativa interessa il Golfo del Leone, dove si arriva appunto a circa +6 °C. Temperature superiori alla norma, con anomalie che superano localmente i 5 °C, vengono rilevate anche nell’Atlantico al largo della Penisola Iberica.

La situazione, tuttavia, non è uniforme in tutto il Mediterraneo. Alcune zone del Mar Egeo presentano infatti temperature superficiali inferiori alla media.

Il dato più importante, dunque, non è soltanto il valore massimo raggiunto, ma la distribuzione delle anomalie e soprattutto la loro durata.

Un fenomeno che si trascina dall’inizio dell’estate

Quella attuale non rappresenta un’anomalia comparsa improvvisamente ad agosto.

Già alla fine di maggio Copernicus aveva segnalato temperature superficiali eccezionalmente elevate sia nel Mediterraneo occidentale sia nell’Atlantico, con anomalie localmente superiori ai 5 °C. Il nuovo quadro di metà agosto conferma quindi la persistenza di condizioni termiche anomale durante una parte significativa dell’estate 2026.

È proprio questa continuità a rendere il fenomeno particolarmente interessante dal punto di vista climatico e ambientale.

Che cosa significa “ondata di calore marina”

Un’ondata di calore marina si verifica quando la temperatura del mare rimane eccezionalmente elevata rispetto ai valori normalmente osservati in una determinata area e in una determinata stagione.

Non significa semplicemente che l’acqua sia piacevolmente più calda per chi va in spiaggia.

Quando il riscaldamento è intenso e prolungato, infatti, può aumentare lo stress termico sugli organismi marini, modificare la distribuzione delle specie e alterare gli equilibri degli habitat.

Il Mediterraneo è particolarmente vulnerabile perché si tratta di un bacino relativamente chiuso e già fortemente esposto agli effetti del cambiamento climatico. Monitorare durata, intensità ed estensione delle ondate di calore marine diventa quindi fondamentale per comprendere come stanno cambiando i suoi ecosistemi.

Il mare conserva il calore anche quando l’ondata di caldo finisce

C’è poi un altro elemento da considerare.

Il mare assorbe una parte consistente del calore in eccesso presente nel sistema climatico. Per questo le temperature superficiali possono rimanere elevate anche quando una singola fase di caldo atmosferico si conclude.

Il Mediterraneo può dunque continuare a mostrare gli effetti dell’accumulo di calore oltre la durata delle singole ondate di caldo.

È anche per questo che una temperatura di 6 °C sopra la media, soprattutto se osservata in modo persistente, non deve essere interpretata semplicemente come una condizione favorevole per la balneazione. Dal punto di vista ambientale indica una situazione termica decisamente anomala, capace di sottoporre gli ecosistemi a una pressione crescente.

Un altro segnale di un Mediterraneo che cambia

Il quadro marino si inserisce in un’estate 2026 caratterizzata da temperature elevate anche sulla terraferma. Secondo i dati richiamati da Copernicus, luglio 2026 è stato tra i mesi di luglio più caldi mai osservati nell’Europa occidentale.

Atmosfera e oceani, dunque, non possono essere osservati come fenomeni separati.

Il Mediterraneo sta mostrando con sempre maggiore frequenza condizioni termiche fuori dalla norma e il dato del Golfo del Leone rappresenta un ulteriore tassello di questo scenario.

Un mare più caldo non è soltanto una questione di temperatura dell’acqua: è un indicatore dei cambiamenti in corso nel sistema climatico e un fattore che può influenzare gli equilibri degli ecosistemi mediterranei.

La domanda, ora, non riguarda soltanto quanto caldo sia il Mediterraneo nell’estate 2026, ma quanto a lungo queste anomalie riusciranno a persistere e quali conseguenze produrranno sul mare nei prossimi mesi.

jacktoto

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