Sicilia, caldo record agli sgoccioli: in arrivo temporali e un calo delle temperature

Dopo giorni di afa intensa e valori termici sopra la media, il clima sull’Isola è destinato a cambiare. Le correnti più fresche porteranno instabilità, rovesci e un deciso abbassamento delle temperature.

La lunga fase di caldo estremo che ha interessato la Sicilia sembra ormai avviarsi verso la conclusione. Dopo giornate caratterizzate da temperature elevate, notti difficili e un forte disagio causato dall’afa, nei prossimi giorni è previsto un cambiamento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di temporali e aria più fresca.

L’ondata di calore che ha investito gran parte del Mediterraneo ha portato sull’Isola valori ben oltre le medie stagionali, con picchi particolarmente elevati nelle aree interne e nelle zone più lontane dall’influenza mitigatrice del mare.

Arriva il maltempo: temporali e temperature in discesa

Secondo le previsioni meteorologiche, il passaggio di correnti più instabili determinerà un progressivo peggioramento del tempo. Le prime avvisaglie saranno rappresentate da annuvolamenti, rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle zone interne e sui rilievi.

Il cambiamento sarà accompagnato da un calo delle temperature, con valori più vicini alla normalità stagionale dopo la fase eccezionale di caldo che ha caratterizzato gli ultimi giorni.

Il contrasto tra l’aria rovente accumulata al suolo e l’ingresso di masse d’aria più fresche potrebbe favorire fenomeni localmente intensi, con possibili temporali improvvisi e raffiche di vento.

Una pausa dal caldo dopo l’emergenza afa

Il ritorno a condizioni più gradevoli rappresenterà un sollievo per cittadini e visitatori, soprattutto dopo una fase segnata da temperature elevate che hanno messo sotto pressione anche i settori più sensibili, dalla salute pubblica all’agricoltura.

Le alte temperature, infatti, hanno aumentato il rischio legato all’esposizione prolungata al caldo, rendendo fondamentali le raccomandazioni degli esperti: idratarsi, evitare le ore più calde e prestare particolare attenzione alle persone più fragili.

Estate siciliana tra caldo intenso e cambiamenti improvvisi

Il nuovo scenario conferma una delle caratteristiche sempre più frequenti delle estati mediterranee: periodi di caldo intenso alternati a bruschi cambiamenti atmosferici.

La Sicilia si prepara quindi a salutare, almeno temporaneamente, la fase più rovente con l’arrivo di qualche giorno più instabile e temperature finalmente più contenute.

Un cambio di scenario atteso da molti, dopo una delle parentesi più calde dell’estate.