Mediterranean Boxing Tournament, a Catania il pugilato internazionale entra nel vivo dopo una settimana di training camp

Una settimana di allenamenti intensi, confronto tecnico e crescita sportiva ha trasformato l’Hotel Costa del Sole di Catania nel centro nevralgico della boxe giovanile internazionale. Si è conclusa infatti la fase di preparazione del Mediterranean Boxing Tournament, manifestazione che ha richiamato 147 giovani pugili provenienti da diversi Paesi e che adesso si prepara a vivere il momento più atteso: il torneo internazionale in programma dal 18 al 20 giugno.

Per sette giorni il ring allestito nella struttura catanese è stato teatro di sedute tecniche, sparring, allenamenti mattutini e pomeridiani e momenti di confronto tra atleti e staff tecnici. Un lavoro intenso che ha consentito ai partecipanti di misurarsi con scuole pugilistiche differenti, condividendo esperienze e metodologie di allenamento.

L’obiettivo dell’iniziativa era quello di creare un ambiente capace di favorire la crescita sportiva e personale dei giovani pugili attraverso il confronto internazionale. Un risultato che, secondo gli organizzatori, è stato pienamente raggiunto.

Tra le principali promotrici dell’evento c’è la pluricampionessa mondiale Valeria Calabrese, che ha evidenziato soprattutto l’importanza dell’esperienza per il movimento della boxe femminile siciliana.

«Le nostre atlete hanno avuto la possibilità di confrontarsi con pugili provenienti da altre nazioni – ha spiegato Calabrese –. È stata un’occasione preziosa per crescere dal punto di vista tecnico, sportivo e umano. Le ragazze hanno lavorato insieme, scoprendo nuovi metodi di allenamento e comprendendo quanto sia importante il confronto internazionale nel proprio percorso di crescita».

Dal training camp al torneo internazionale

Archiviata la fase di preparazione, il Mediterranean Boxing Tournament, patrocinato dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dal Comune di Catania, entra adesso nella fase agonistica.

Dal 18 al 20 giugno saliranno sul ring pugili delle categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Under 23, sia maschili che femminili. La competizione sarà disputata con la formula del round robin, che consentirà agli atleti di affrontare più avversari della stessa categoria, garantendo un confronto tecnico completo.

Il programma prevede circa 25 incontri al giorno, in una vera e propria maratona pugilistica che aprirà ogni giornata con i match femminili.

Tra gli atleti più attesi figurano Pietro e Mattia Guccione, portacolori della Calabrese Fighting Team, reduci dalla recente affermazione in Svizzera, dove hanno conquistato la medaglia d’oro.

«Mi aspetto incontri di grande livello – ha sottolineato Valeria Calabrese –. In questi giorni abbiamo visto ragazzi preparati, motivati e desiderosi di mettersi alla prova. Il torneo rappresenta la conclusione naturale del lavoro svolto durante il training camp e sarà l’occasione per verificare i progressi ottenuti sul ring».

Sport e turismo, un binomio vincente

Oltre all’aspetto agonistico, la manifestazione ha puntato anche sulla valorizzazione del territorio siciliano.

Durante il soggiorno a Catania, infatti, atleti, tecnici e accompagnatori hanno avuto l’opportunità di conoscere il patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico dell’Isola, trasformando il torneo in un’esperienza che va oltre il semplice evento sportivo.

«Siamo particolarmente soddisfatti perché siamo riusciti a creare una vera sinergia tra sport e turismo – ha aggiunto Calabrese –. Chi è arrivato dall’estero ha potuto scoprire il mare, la cultura e le tradizioni siciliane. Molti porteranno con sé il ricordo di una terra straordinaria anche dopo il rientro nei rispettivi Paesi».

Con l’inizio delle competizioni ufficiali, il Mediterranean Boxing Tournament si prepara dunque a vivere tre giornate all’insegna dello spettacolo e della boxe internazionale, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti del panorama pugilistico giovanile del Mediterraneo.