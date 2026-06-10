Catania si prepara al Mediterranean Boxing Tournament: oltre 140 pugili da dieci nazioni per una settimana di sport e confronto internazionale

Oltre 140 pugili da 10 nazioni per il Mediterranean Boxing Tournament

Catania si candida a diventare uno dei punti di riferimento della boxe giovanile internazionale grazie al Mediterranean Boxing Tournament 2026, manifestazione che unirà sport, formazione, turismo e promozione del territorio in un unico grande evento dedicato alla noble art.

Training camp internazionale: confronto e crescita tecnica

Presentato ufficialmente nella sede di Sport e Salute, il torneo porterà nel capoluogo etneo 147 atleti provenienti da dieci nazioni: Italia, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Romania, Kazakistan, Austria, Germania, Repubblica Ceca e Croazia. Un’importante occasione di confronto tecnico e culturale che vedrà protagonisti giovani pugili impegnati in una settimana di allenamenti condivisi e competizioni di alto livello.

La manifestazione si svolgerà all’Hotel Costa del Sole di Catania e prenderà il via con un intenso training camp. Fino al 17 giugno gli atleti saranno impegnati quotidianamente in due sessioni di allenamento, una al mattino e una nel pomeriggio, con l’obiettivo di favorire la crescita tecnica attraverso il confronto diretto tra pugili provenienti da realtà sportive differenti.

Dal 18 al 20 giugno il torneo ufficiale

Dal 18 al 20 giugno spazio invece alle gare ufficiali del Mediterranean Boxing Tournament. La formula scelta dagli organizzatori prevede la presenza di quattro atleti per ogni categoria, garantendo un programma ricco di incontri e un confronto costante fino alla conclusione della manifestazione.

L’evento nasce con una duplice finalità: offrire un’importante opportunità di crescita ai giovani pugili e promuovere la Sicilia come destinazione ideale per ospitare grandi appuntamenti sportivi internazionali. Un progetto che punta a fare di Catania un luogo d’incontro tra culture diverse, valorizzando al tempo stesso il territorio attraverso lo sport.

Enzo Falzone: «La boxe continua a crescere in Sicilia»

Nel corso della presentazione è intervenuto il presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per l’intero movimento sportivo regionale.

«Questa manifestazione rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa diventare strumento di promozione del territorio e occasione di crescita per i giovani. La boxe continua a regalare grandi soddisfazioni grazie alla presenza di atleti, tecnici e dirigenti preparati e appassionati. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare ulteriormente il movimento», ha dichiarato Falzone.

Valeria Calabrese punta a un appuntamento fisso internazionale

Particolarmente emozionato Enzo Calabrese, presidente della Calabrese Fighting Team e organizzatore dell’evento, che ha ricordato il percorso della figlia Valeria, pluricampionessa mondiale e oggi protagonista anche dietro le quinte del progetto.

«I successi di Valeria rappresentano per me un motivo di orgoglio immenso. Ha iniziato questo percorso da giovanissima con passione e sacrificio, trasformando un sogno in una straordinaria carriera sportiva. Oggi è diventata un punto di riferimento per tanti ragazzi e famiglie che si avvicinano alla boxe», ha spiegato.

Proprio Valeria Calabrese, dieci volte campionessa del mondo tra dilettanti e professionisti, ha illustrato le ambizioni future del torneo.

«Questo evento deve diventare un appuntamento fisso nel panorama internazionale. Vogliamo fare conoscere la Sicilia e Catania agli atleti provenienti da tanti Paesi e offrire ai nostri pugili la possibilità di confrontarsi con realtà che normalmente sarebbero difficili da raggiungere. Il training camp rappresenta una grande opportunità di crescita tecnica e umana».

L’ex campionessa mondiale guarda già oltre questa prima edizione.

«Dal 18 al 20 giugno entreremo nel vivo con il torneo, che vedrà tutti gli atleti impegnati quotidianamente in un programma intenso e senza pause. Per noi si tratta di una sfida organizzativa importante, ma siamo convinti di poter costruire un evento destinato a diventare un punto di riferimento annuale per la boxe internazionale».

Catania e la Sicilia protagoniste dello sport internazionale

Patrocinato dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dal Comune di Catania, il Mediterranean Boxing Tournament si presenta dunque come una delle principali novità sportive dell’estate siciliana, con l’obiettivo di coniugare agonismo, crescita tecnica e valorizzazione del territorio in una cornice sempre più internazionale.