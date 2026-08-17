Buccheri torna nel Medioevo: venerdì al via il MedFest e il Festival dei Tamburi

Tamburi, cavalieri, fuoco, falconeria e antiche atmosfere sono pronti a riportare Buccheri indietro nel tempo. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, il borgo siciliano ospiterà la XXIX edizione del MedFest, affiancata dalla XIV edizione del Festival dei Tamburi, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Tre giornate nelle quali piazze, strade e luoghi simbolo di Buccheri saranno attraversati da cortei storici, spettacoli di strada, tornei a cavallo, esibizioni musicali, giochi di fuoco e momenti dedicati alla tradizione medievale.

L’apertura è affidata, venerdì 21 agosto alle 18, all’Initium Ludorum, che dalla Scalinata di Sant’Antonio darà il via al Festival dei Tamburi con una grande sfilata. Tamburi di Buccheri, Timpanisti Fajanensis di Fasano, Giocolieri di Stendardi e Tamburi di Delia, Tamburi di Giarratana e Musici dell’Associazione Sicularagonensia di Randazzo attraverseranno il centro storico fino a raggiungere Piazza Roma.

La serata proseguirà tra il mercato artigianale e gli stand enogastronomici del Quartiere Castello, le esibizioni dei gruppi e il Praemium Participationis. Alle 20 il Castra Convivi riunirà le compagnie in Piazza Toselli, mentre dalle 21 il Castra Sonorum porterà musica e tamburi tra Largo Buonarroti e Piazza Fratti.

Sabato 22 agosto sarà invece il momento del tradizionale Corteo Storico. La partenza è fissata alle 18 dalla Scalinata di Sant’Antonio, con un lungo percorso attraverso il borgo e l’arrivo alle 19 in Piazza Roma, dove saranno presentati gli artisti protagonisti della manifestazione.

Dalle 20.30 fino alle 23.30, il centro storico vivrà contemporaneamente in diverse piazze. A cambiare saranno gli scenari, ma non il ritmo della festa: spettacoli di fuoco, fachirismo, danza, tornei equestri, trampolieri, musica medievale e teatro di strada accompagneranno il pubblico per tutta la serata.

Nel Quartiere Castello l’Associazione Falconieri della Contea di Modica ricreerà un vero accampamento medievale, con rapaci e dimostrazioni di tiro con l’arco. Ai Ruderi del Castello, invece, l’Associazione Madrigale proporrà Il Cantico delle Creature. Piazza Fratti chiuderà la serata con il concerto di In Vino Veritas, previsto alle 23.30.

Domenica 23 agosto arriverà il gran finale. Ancora una volta il Corteo Storico attraverserà Buccheri dalle 18, prima di lasciare spazio agli spettacoli che animeranno le diverse piazze. Fuoco, musica, teatro di strada, trampoli e tornei a cavallo accompagneranno il pubblico verso l’ultimo appuntamento della manifestazione.

La conclusione sarà affidata a Piazza Fratti. Alle 23 il concerto di In Vino Veritas aprirà l’ultima parte della serata. Trenta minuti dopo la mezzanotte, il cielo sopra Buccheri sarà illuminato dal tradizionale spettacolo pirotecnico, prima del concerto conclusivo di Musigalli e Compagnia Magma.

Il MedFest torna così a essere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate buccherese, con un programma pensato per attraversare il borgo e scoprirne ogni angolo attraverso la musica, la storia e lo spettacolo.

L’ingresso alle manifestazioni è libero.

jacktoto