Mascalucia Calcio a 5, due vittorie per partire forte in Serie A2

Il Mascalucia Calcio a 5 ha iniziato con il piede giusto il nuovo campionato di Serie A2, conquistando due vittorie nelle prime gare contro Acireale e Acri. Un avvio che porta entusiasmo e fiducia nell’ambiente biancazzurro, ma che non distoglie la società dalla consapevolezza delle difficoltà di un girone competitivo.

A fare il punto sull’inizio di stagione è il direttore generale Vito Palumbo, che sottolinea il valore dei risultati ottenuti e la volontà di costruire un progetto sportivo destinato a consolidarsi nel tempo.

«Abbiamo battuto l’Acireale e l’Acri. Siamo all’inizio del campionato e la strada sarà in salita proprio perché c’è un girone abbastanza competitivo e difficile, ma iniziare bene ci dà entusiasmo e voglia di migliorarci».

Il successo nel derby contro l’Acireale e la vittoria per 9-7 contro l’Acri, arrivata dopo una rimonta da sei gol di svantaggio, raccontano di una squadra capace di reagire anche nelle situazioni più complicate. Una caratteristica che, secondo Palumbo, rappresenta un punto di partenza importante per affrontare il prosieguo della stagione.

«Possiamo contare su calciatori che hanno qualità, perché vincere alla prima partita, che era un derby, poi la seconda recuperando sei gol per vincere 9-7 ci fa capire che la nostra squadra è dura morire. Speriamo di poter avere questo atteggiamento con tutti e di giocarci le partite a viso aperto con tutti gli avversari».

Un progetto a lungo termine dopo la retrocessione

Dietro il buon avvio in campionato c’è la volontà di dare continuità a un nuovo percorso societario e sportivo. Il Mascalucia arriva da una retrocessione e punta a ripartire attraverso una gestione diversa, con obiettivi che guardano oltre i risultati immediati.

«Il nostro progetto è a lungo periodo perché veniamo da una retrocessione, ma soprattutto perché veniamo da un modo diverso di vedere la gestione sportiva, che abbiamo cambiato e che speriamo che negli anni ci darà ragione».

Una strategia che punta sulla valorizzazione delle risorse a disposizione, affiancando giocatori di esperienza e giovani in grado di ritagliarsi uno spazio importante. La linea scelta dalla società non esclude gli innesti, ma mantiene al centro la crescita dei talenti e la costruzione di un gruppo competitivo.

Giovani e giocatori affermati: il mix del Mascalucia

Tra gli aspetti che stanno caratterizzando questo inizio di stagione c’è proprio il contributo dei più giovani. Alcuni ragazzi classe 2008 vengono inseriti a rotazione, riuscendo già a incidere nonostante la prima esperienza a questi livelli.

«Ci sono stati innesti, ma la gestione è improntata sui giovani, con dei 2008 che a rotazione entrano e fanno la differenza pur essendo alla prima esperienza. Con i talenti affermati, come il nostro capitano Longo e D’Arrigo, ci stanno regalando sicuramente bellissime emozioni. Questo mix ci permette di potercela giocare a viso aperto con qualunque squadra».

La combinazione tra entusiasmo dei giovani e qualità dei giocatori più esperti costituisce dunque uno degli elementi su cui il Mascalucia intende costruire il proprio cammino in Serie A2. L’obiettivo è mantenere lo spirito mostrato nelle prime due partite, affrontando ogni avversario senza rinunciare alla propria identità.

Prossima sfida contro il Regalbuto

Il prossimo impegno metterà il Mascalucia di fronte al Regalbuto, avversario che Palumbo considera ben attrezzato. Un altro banco di prova per misurare la crescita della squadra e verificare la capacità di dare continuità ai risultati iniziali.

«La prossima partita contro Regalbuto sarà contro una squadra ben attrezzata».

In chiusura, il direttore generale ha voluto rivolgere un ringraziamento alla dirigenza che sostiene il progetto e contribuisce al nuovo corso della società.

«Ringrazio sempre il presidente Caruso e tutti i dirigenti con cui collaboro che sono la vera forza di questo nuovo corso».