SSD Mascalucia Calcio a 5, ripartire dalla Serie A2 con equilibrio e programmazione

Dopo la retrocessione dalla Serie A2 Élite, il club etneo guarda al futuro: conferme, nuovi innesti e un progetto orientato alla crescita del settore giovanile

La SSD Mascalucia Calcio a 5 si prepara a una nuova stagione con un obiettivo chiaro: affrontare il campionato di Serie A2 con stabilità, costruendo le basi per un percorso di crescita graduale e sostenibile.

Dopo la retrocessione dalla Serie A2 Élite, arrivata al termine di un’annata condizionata da difficoltà societarie ed economiche, la società etnea ha scelto di ripartire con una linea precisa: consolidarsi nella nuova categoria, valorizzare le proprie risorse e tornare a programmare con maggiore serenità.

A tracciare il percorso futuro è il presidente Nicola Caruso, che spiega come il club abbia già affrontato nei mesi scorsi un momento delicato, prendendo decisioni difficili ma necessarie.

«Noi a dicembre già sapevamo di una situazione aziendale difficile e abbiamo deciso di far giocare i giovani», racconta il presidente. Una scelta che ha inevitabilmente inciso sul rendimento della squadra, ma che ha permesso alla società di affrontare la fase più complessa senza perdere di vista il progetto a lungo termine.

Una nuova ripartenza con una rosa più competitiva

Archiviata la fase di emergenza, il Mascalucia guarda ora al prossimo campionato con maggiore fiducia. La società ha lavorato per ricostruire una squadra in grado di competere in Serie A2 e affrontare la categoria con maggiore solidità.

«Ora siamo sul pezzo, sono rientrati i giocatori di prima fascia che avevamo dato in prestito e stiamo allestendo una squadra decorosa per la categoria», sottolinea Caruso.

Il nuovo gruppo potrà contare su diversi ritorni importanti e su alcuni innesti mirati: dal rientro del centrale difensivo Panebianco ai due giocatori brasiliani, passando per due esterni offensivi e il ritorno del capitano e del vice capitano.

A completare il reparto degli arrivi anche un nuovo portiere, reduce dalla vittoria dello scorso campionato di Serie B e con un passato significativo nelle categorie superiori.

«La squadra è completa», evidenzia il presidente, confermando la volontà della società di presentarsi ai nastri di partenza con un organico equilibrato e competitivo.

L’obiettivo: consolidarsi prima di pensare a nuovi traguardi

La parola chiave per la prossima stagione sarà equilibrio. Il Mascalucia non vuole bruciare le tappe, ma costruire un progetto capace di durare nel tempo.

«Il nostro obiettivo è assestarci nella categoria e poi, al momento opportuno, vedere cosa fare», spiega Caruso.

Una strategia che punta prima di tutto alla stabilità sportiva e societaria, dopo un periodo complesso che aveva portato il club a una scelta dolorosa ma necessaria.

«L’anno scorso abbiamo avuto problemi con gli sponsor che ci hanno portato a una decisione dolorosa, ma mirata. Abbiamo risanato il tutto», aggiunge il presidente.

La nuova stagione rappresenta quindi un punto di ripartenza, con una società pronta a consolidare quanto costruito e a guardare nuovamente avanti.

Grande attenzione al settore giovanile

Uno degli aspetti centrali del nuovo corso sarà il potenziamento del vivaio. Il Mascalucia vuole creare un collegamento sempre più forte tra settore giovanile e prima squadra, investendo sulla crescita dei propri talenti.

«Stiamo allestendo un’Under 19 molto più competitiva per pescare dal settore giovanile per la prima squadra», afferma Caruso.

Il progetto prevede anche nuovi innesti nello staff societario e un nuovo allenatore per la formazione Under 19, con l’obiettivo di costruire un percorso tecnico coerente per i giovani del territorio.

Il palazzetto in gestione: una svolta per il club

Tra le novità più importanti c’è anche la gestione diretta del palazzetto, un passaggio considerato strategico dalla società.

«Quest’anno abbiamo il palazzetto in gestione e questa non è una cosa trascurabile», sottolinea Caruso.

La struttura rappresenta infatti un elemento fondamentale per programmare meglio l’attività sportiva, organizzare il lavoro quotidiano e rafforzare il legame con la comunità.

«È stato un passo importante e l’occasione non ce la siamo fatta scappare perché averlo in gestione per diversi anni è una bellissima cosa».

Il ritiro precampionato prenderà il via il 24 agosto a Mascalucia, con la squadra che inizierà la preparazione proprio all’interno dell’impianto cittadino.

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