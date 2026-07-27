Marcella Silvestri ospite della Palermo Comic Convention 2026: la voce che ha accompagnato intere generazioni arriva in Sicilia

Una delle voci più riconoscibili e amate del panorama televisivo e del doppiaggio italiano sarà tra gli ospiti della XI edizione della Palermo Comic Convention. Dal 10 al 13 settembre 2026, ai Cantieri Culturali alla Zisa, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare Marcella Silvestri, attrice e doppiatrice che, con il suo talento, ha lasciato un segno profondo nella cultura pop italiana.

Artista dalla carriera poliedrica, Marcella Silvestri ha saputo spaziare con naturalezza dal teatro alla televisione, fino a diventare una delle professioniste più apprezzate del doppiaggio nazionale. La sua voce ha dato vita a numerosi personaggi di cartoni animati e videogiochi, accompagnando l’infanzia e l’adolescenza di diverse generazioni di spettatori.

Prima del successo televisivo, Silvestri ha calcato i principali palcoscenici italiani al fianco di importanti protagonisti della scena teatrale, costruendo un percorso artistico solido e versatile. La grande popolarità è arrivata anche grazie a Sensualità a Corte, la celebre parodia ideata dalla Gialappa’s Band, dove ha interpretato indimenticabili sketch accanto a Marcello Cesena, trasformandosi in uno dei volti più iconici della comicità televisiva italiana.

Alla sua intensa attività di attrice si affianca quella di doppiatrice e speaker: è stata protagonista di celebri campagne pubblicitarie, voce ufficiale del canale Mediaset La5 e interprete di centinaia di produzioni che l’hanno resa un punto di riferimento nel settore.

La sua partecipazione alla Palermo Comic Convention rappresenta un’occasione speciale per gli appassionati di doppiaggio, televisione e cultura pop. Durante la manifestazione, i fan potranno incontrarla, partecipare agli appuntamenti dedicati e ripercorrere insieme a lei una carriera ricca di successi, curiosità e personaggi entrati nell’immaginario collettivo.

La Palermo Comic Convention, giunta alla sua undicesima edizione, si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti più attesi del Sud Italia per gli appassionati di fumetti, cinema, serie TV, videogiochi, cosplay e doppiaggio, continuando ad arricchire il proprio programma con ospiti di primo piano del panorama artistico nazionale.

Palermo Comic Convention – XI Edizione

10–13 settembre 2026

Cantieri Culturali alla Zisa – Palermo

jacktoto