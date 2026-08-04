Litfiba in concerto a Catania: questa sera Villa Bellini ospita il tour dei 40 anni di “17 Re”

Questa sera, martedì 4 agosto, la Villa Bellini di Catania si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti rock più attesi dell’estate siciliana. I Litfiba saliranno sul palco con il tour celebrativo “Quarant’anni di 17 Re”, un progetto che riporta insieme alcuni dei protagonisti della storica formazione fiorentina per festeggiare uno degli album più importanti della storia del rock italiano.

L’evento, inserito nel cartellone estivo dei grandi concerti della città, richiamerà migliaia di appassionati pronti a rivivere dal vivo un capitolo fondamentale della musica italiana.

Il ritorno di un album che ha segnato un’epoca

Pubblicato nel 1986, “17 Re” rappresenta una delle opere più significative della carriera dei Litfiba e della new wave italiana. A distanza di quarant’anni, il gruppo ha deciso di dedicargli un tour speciale che ne ripropone le atmosfere, le sonorità e i brani più iconici, riportando sul palco lo spirito di un disco che ha influenzato intere generazioni di musicisti.

Lo spettacolo non sarà soltanto un viaggio nella memoria, ma anche un’occasione per riscoprire la forza espressiva di un repertorio che continua a parlare al presente.

Sul palco i protagonisti della storia dei Litfiba

Il tour riunisce alcune delle figure storiche della band, a partire da Piero Pelù e Ghigo Renzulli, affiancati da musicisti che hanno contribuito a scrivere le pagine più importanti della storia del gruppo.

L’obiettivo è restituire al pubblico l’energia e la potenza che hanno reso i Litfiba una delle formazioni più influenti del rock italiano, attraverso uno spettacolo che alterna i brani di 17 Re ai grandi classici della loro produzione.

Orari e informazioni utili

Il concerto si svolgerà nella cornice della Villa Bellini. L’apertura dei cancelli è prevista alle 19, mentre l’inizio dello spettacolo è fissato intorno alle 21.15. I biglietti sono ancora disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati, salvo esaurimento.

Una delle serate rock più attese dell’estate

La tappa catanese rappresenta uno degli appuntamenti di punta del tour estivo dei Litfiba e conferma ancora una volta il ruolo della Sicilia nel circuito nazionale dei grandi eventi musicali.

Per i fan sarà l’occasione di ascoltare dal vivo alcune delle canzoni che hanno fatto la storia del rock italiano, in una serata che si preannuncia carica di emozioni, nostalgia ed energia.