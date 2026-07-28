Giorgia conquista Catania: sold out alla Villa Bellini per il tour “G – Summer”

Dopo il successo per il concerto di Blanco, Catania si prepara ad accogliere una delle voci più amate della musica italiana. Martedì 28 luglio 2026 Giorgia sarà protagonista alla Villa Bellini con una tappa del suo “G – Summer Tour”, appuntamento inserito nel cartellone di Sotto Il Vulcano Fest, nell’ambito del Catania Summer Fest 2026.

Un evento attesissimo che ha già registrato il sold out, confermando il forte legame tra l’artista romana e il pubblico siciliano. Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’estate musicale catanese, con migliaia di fan pronti a riempire lo storico scenario del giardino cittadino per una serata all’insegna della grande musica italiana.

Il ritorno live di Giorgia dopo una stagione da record

Il concerto di Catania arriva in un momento particolarmente positivo per la carriera di Giorgia. Dopo il successo del tour nei palasport, l’artista ha scelto per l’estate una serie di appuntamenti in alcune delle location più suggestive d’Italia con il progetto “G – Summer”, portando sul palco un viaggio tra passato e presente della sua carriera.

Al centro dello spettacolo ci saranno i brani dell’ultimo album “G”, arrivato ai vertici delle classifiche e certificato Oro, insieme ai grandi successi che hanno accompagnato oltre trent’anni di carriera: dalle ballad più emozionanti ai brani che hanno consacrato Giorgia come una delle interpreti più raffinate del panorama italiano.

Un percorso musicale che unisce la forza della sua voce, arrangiamenti curati e una dimensione live costruita per valorizzare ogni sfumatura delle canzoni.

Una scaletta tra grandi classici e nuovi brani

Sul palco della Villa Bellini Giorgia porterà una scaletta capace di attraversare diverse epoche della sua carriera. Tra i brani più attesi figurano alcuni dei suoi successi più amati come “Come saprei”, “E poi”, “Gocce di memoria”, “Di sole e d’azzurro”, “Oronero”, oltre ai pezzi più recenti come “La cura per me”, “Corpi celesti” e “Golpe”.

Uno spettacolo pensato per coinvolgere generazioni diverse di pubblico, alternando momenti più intimi a parti dalla forte energia scenica.

Una band d’eccezione per il live catanese

Ad accompagnare Giorgia sul palco ci sarà una formazione composta da musicisti e una sezione d’archi, elemento che contribuisce a rendere ancora più ricco il sound dello spettacolo. Tra i protagonisti della band figurano Sonny T., Mike Scott, Mylious Johnson, Gian Luca Ballarin e Fabio Visocchi, insieme ai coristi e agli archi che completano l’impianto musicale del tour.

Orari e accessi alla Villa Bellini

Per il concerto del 28 luglio l’apertura delle porte è prevista alle ore 19, mentre l’inizio dello spettacolo è fissato alle ore 21. Gli ingressi saranno organizzati tra platea, tribune e accesso dedicato alle persone con disabilità.

La Villa Bellini si prepara così a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto, confermando il ruolo di Catania come una delle piazze più vivaci della musica live in Sicilia.

Dopo i grandi appuntamenti dell’estate, la città etnea continua a vivere una stagione ricca di eventi, dove cultura, spettacolo e territorio si incontrano sotto il segno della musica.