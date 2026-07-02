Light Revolution Summer Camp 2026, il lavoro entra nel vivo: ospite la campionessa del mondo Valeria Calabrese

Prosegue con grande intensità il Light Revolution Summer Camp 2026, organizzato dal Revolution Team con il patrocinio del Comune di Catania, che continua a rappresentare un importante momento di crescita tecnica e sportiva per gli atleti partecipanti. Il programma alterna quotidianamente allenamenti sulla spiaggia, nel boschetto della Plaja e sessioni tecniche in palestra, coinvolgendo giovani provenienti da diverse realtà.

La giornata di ieri è stata impreziosita dalla presenza di Valeria Calabrese, dieci volte campionessa del mondo di kickboxing, che ha fatto visita al camp condividendo con i ragazzi la propria esperienza e seguendo da vicino le attività tecniche. La pluricampionessa iridata, legata da un rapporto di amicizia agli organizzatori, ha affiancato Germana Bonanno Conti, fresca campionessa del mondo, regalando ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con due tra le atlete più rappresentative della kickboxing italiana.

Al Summer Camp hanno preso parte anche il direttore del Centro FIJLKAM Salvo Campanella, il presidente di Federkombat Sicilia Carmelo Strano e il consigliere comunale Piermaria Capuana, che hanno portato il loro saluto agli atleti e allo staff tecnico, sottolineando il valore dell’iniziativa per il territorio.

Le attività proseguono oggi con un’altra giornata dedicata alla preparazione atletica e tecnica. A seguire gli allenamenti sono i tecnici Ivan Sciolla e Manuel Nordio, insieme al campione del mondo di full contact Damiano Tramontano, protagonisti di un percorso formativo pensato per migliorare le capacità tecniche e tattiche dei partecipanti.

Il momento più atteso è in programma venerdì 4 luglio, quando il Summer Camp ospiterà il torneo internazionale di Light Contact, che vedrà confrontarsi le rappresentative di Italia, Polonia e Sicilia nelle categorie Older Cadets e Junior, maschili e femminili. Gli incontri si disputeranno con la formula del girone all’italiana nel rispetto dei regolamenti internazionali WAKO: due round da due minuti per gli Older Cadets e tre round per la categoria Junior.

La manifestazione si concluderà domenica 5 luglio con una seduta tecnica finale dedicata all’analisi del lavoro svolto durante la settimana e al confronto conclusivo tra tecnici e atleti, prima dei saluti e dell’appuntamento alla prossima edizione del Light Revolution Summer Camp.