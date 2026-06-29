Catania capitale della kickboxing: al via il Summer Camp Light Revolution 2026 con atleti da tutto il mondo

Catania si prepara ad accogliere ancora una volta il grande sport internazionale. Dal 30 giugno al 5 luglio la città etnea ospiterà infatti la terza edizione del Summer Camp Light Revolution 2026, appuntamento dedicato alla kickboxing che riunirà atleti, tecnici e delegazioni provenienti da diversi Paesi per una settimana all’insegna dell’allenamento, della formazione e del confronto agonistico.

La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Revolution Team, affiliata a Federkombat e WAKO, con il patrocinio del Comune di Catania, è stata presentata questa mattina nell’Aula Consiliare “Giovanni Verga” di Palazzo degli Elefanti, alla presenza delle istituzioni cittadine e dei rappresentanti del mondo sportivo.

Una settimana di allenamenti tra mare e natura

Il Summer Camp prenderà ufficialmente il via il 30 giugno con le prime sessioni di allenamento tecnico che si svolgeranno tra la spiaggia della Plaia e l’area del Boschetto, due luoghi simbolo dell’estate catanese che offriranno agli atleti un contesto ideale per la preparazione fisica e atletica.

Nei giorni successivi il programma alternerà sedute tecniche, attività di perfezionamento e momenti di confronto tra allenatori e giovani talenti, confermando una formula ormai consolidata che punta sulla crescita sportiva ma anche sullo scambio di esperienze tra realtà provenienti da nazioni diverse.

Il torneo internazionale del 4 luglio

L’appuntamento più atteso sarà quello di sabato 4 luglio, quando andrà in scena il torneo internazionale di Light Contact.

A sfidarsi saranno le rappresentative di Italia, Polonia e Sicilia nelle categorie Older Cadets e Junior, sia maschili che femminili, con la formula del girone all’italiana e nel pieno rispetto dei regolamenti internazionali WAKO.

La manifestazione si concluderà il 5 luglio con una seduta tecnica finale dedicata all’analisi del lavoro svolto durante il camp e al confronto tra tecnici e atleti.

Le istituzioni: “Lo sport valorizza il territorio”

Ad aprire la conferenza stampa è stato il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, che ha evidenziato il ruolo dello sport come strumento di crescita per i giovani e come elemento qualificante dell’azione amministrativa.

Il vicesindaco Massimo Pesce ha invece sottolineato il valore dell’iniziativa come occasione per promuovere il territorio attraverso lo sport e il turismo sportivo, evidenziando l’impegno del Comune nel sostenere manifestazioni di respiro internazionale.

Sulla stessa linea il presidente del CONI Sicilia Enzo Falzone, che ha definito il Summer Camp un progetto di qualità capace di crescere costantemente e di rappresentare un punto di riferimento per l’intero movimento regionale degli sport da combattimento.

Carmelo Strano: “Sempre più giovani coinvolti”

Tra gli interventi più significativi quello del presidente regionale di Federkombat Sicilia e della Revolution Team, Carmelo Strano, che ha evidenziato la crescita del progetto.

“Siamo particolarmente soddisfatti – ha spiegato – perché il Summer Camp riesce ogni anno a coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani del territorio. Pur mantenendo una forte vocazione internazionale, oggi rappresenta anche un’importante opportunità per gli atleti siciliani. Alcune delegazioni straniere non hanno potuto partecipare per problemi interni ai rispettivi Paesi, ma il livello tecnico rimane molto elevato. Guardiamo già al futuro con l’obiettivo di organizzare un importante evento federale nazionale”.

Lo sport come opportunità di crescita

Anche il consigliere comunale Piermaria Capuana ha ribadito il valore dell’iniziativa, sottolineando come investire nello sport significhi investire nei giovani e nello sviluppo del territorio.

Nel corso della presentazione sono intervenuti inoltre il campione del mondo WAKO Pro di Full Contact Damiano Tramontana, che ha parlato del ruolo educativo degli atleti di alto livello, Manuel Nordio, già tecnico della Nazionale italiana oggi impegnato negli Emirati Arabi Uniti, e il tecnico della Nazionale Ivan Sciolla, che ha ripercorso la crescita della Revolution Team fino a farne una delle realtà più riconosciute nel panorama nazionale.

Catania sempre più punto di riferimento

Con la terza edizione del Summer Camp Light Revolution, Catania consolida il proprio ruolo nel panorama degli sport da combattimento, ospitando un evento capace di coniugare alta formazione tecnica, promozione turistica e valorizzazione del territorio.

Una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere e che conferma come lo sport possa rappresentare anche un efficace strumento di sviluppo culturale, sociale ed economico per la città e per l’intera Sicilia.