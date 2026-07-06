Sport

Light Revolution Summer Camp 2026: a Catania sport, amicizia e fair play sul tatami

di Giuliano Spina

6 Luglio 2026

Catania si conferma capitale internazionale della kickboxing grazie alla terza edizione del Light Revolution Summer Camp, organizzato dal Revolution Team in collaborazione con Federkombat Sicilia e con il patrocinio del Comune di Catania.

 

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Giuliano Spina