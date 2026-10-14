DUO MIX ADULTS
-1º posto Giada Costa e Sebastiano AmoreDUO MEN U16:
-1º posto Giorgio Sciacca e Francesco Milazzo
-2º posto Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno

DUO MEN U18:
-2º posto Giacomo Cannizzaro e Francesco Filippini

DUO MIX U16:
-2º posto Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca

DUO MIX U18:
-1º posto Chiara Visalli e Paolo Panebianco

SHOW MEN U16:
-1º posto Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno
-2º posto Francesco Milazzo e Giorgio Sciacca

SHOW MEN U18
-1º posto Giacomo Cannizzaro e Francesco Filippini

SHOW MIX U16:
-1º posto Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca

SHOW MIX U18:
-1º posto Chiara Visalli e Paolo Panebianco