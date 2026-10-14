Il Dojo CSAIN sul podio della Coppa Italia: secondo posto nel Duo System

L’ASD Il Dojo CSAIN conquista sette medaglie d’oro e quattro d’argento alla Coppa Italia di Ju Jitsu 2026, disputata al PalaMaggiore di Leinì, in provincia di Torino. La competizione, conclusasi domenica, ha riunito 567 atleti in rappresentanza di 57 società provenienti da tutta Italia, confermandosi un appuntamento importante per il panorama nazionale della disciplina.

La società catanese si è distinta nelle specialità Duo System e Show System, ottenendo risultati di rilievo sia nelle prove individuali di coppia sia nella classifica complessiva. Nel Duo System, Il Dojo ha chiuso al secondo posto nella graduatoria per società con 810 punti, a soli dieci punti dalla Polisportiva Wushu Club, prima con 820. Terza posizione per l’ASD Globalfitart, con 780 punti.

Duo System, tre vittorie e tre argenti per gli atleti catanesi

Un risultato che premia il lavoro svolto in palestra e la preparazione degli atleti, protagonisti di una trasferta che si aggiunge alle esperienze maturate negli ultimi anni anche sui palcoscenici internazionali.

Sul fronte delle medaglie, sono arrivati sei primi posti e tre secondi posti nelle diverse categorie delle due specialità.

Nel Duo System, hanno conquistato la vittoria Giada Costa e Sebastiano Amore nel Duo Mix Adults, Giorgio Sciacca e Francesco Milazzo nel Duo Men U16 e Chiara Visalli e Paolo Panebianco nel Duo Mix U18.

Tre le medaglie d’argento: Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno nel Duo Men U16, Giacomo Cannizzaro e Francesco Filippini nel Duo Men U18, Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca nel Duo Mix U16.

Show System, quattro medaglie d’oro per Il Dojo CSAIN

Ottimi responsi anche nello Show System, dove sono arrivati quattro primi posti. Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno hanno vinto nello Show Men U16, Giacomo Cannizzaro e Francesco Filippini nello Show Men U18, Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca nello Show Mix U16 e Chiara Visalli e Paolo Panebianco nello Show Mix U18.

A completare il medagliere, il secondo posto di Francesco Milazzo e Giorgio Sciacca nello Show Men U16.

Il lavoro dei maestri Costa e Petralia

A guidare la squadra durante la competizione sono stati i maestri Cosimo Costa e Alfio Petralia, che hanno accompagnato gli atleti in un’esperienza sportiva significativa. La partecipazione alla Coppa Italia si inserisce in un percorso agonistico che ha già visto il gruppo impegnato in appuntamenti internazionali, tra cui i Mondiali di Abu Dhabi e il Balkan Open.

Per l’ASD Il Dojo CSAIN, il bilancio della trasferta piemontese è dunque positivo: sei ori, tre argenti e il secondo posto societario nel Duo System, risultati che confermano la competitività del gruppo e il valore del lavoro svolto sul tatami.

I risultati completi



-1º posto Giada Costa e Sebastiano AmoreDUO MEN U16:

-1º posto Giorgio Sciacca e Francesco Milazzo

-2º posto Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno DUO MIX ADULTS-1º posto Giada Costa e Sebastiano AmoreDUO MEN U16:-1º posto Giorgio Sciacca e Francesco Milazzo-2º posto Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno DUO MEN U18:

-2º posto Giacomo Cannizzaro e Francesco Filippini DUO MIX U16:

-2º posto Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca DUO MIX U18:

-1º posto Chiara Visalli e Paolo Panebianco SHOW MEN U16:

-1º posto Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno

-2º posto Francesco Milazzo e Giorgio Sciacca SHOW MEN U18

-1º posto Giacomo Cannizzaro e Francesco Filippini SHOW MIX U16:

-1º posto Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca SHOW MIX U18:

-1º posto Chiara Visalli e Paolo Panebianco

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