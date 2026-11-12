Italia-Francia, per gli Azzurri inizia la prova del nove: San Siro è tutto esaurito

La Nazionale torna in campo contro la Francia nella quinta giornata di Nations League. Dopo i segnali positivi delle ultime partite, per la squadra di Roberto Mancini arriva un test decisivo per misurare progressi, ambizioni e continuità. Calcio d’inizio alle 20.45 al Meazza, davanti a 70 mila spettatori.

È arrivato il momento di fare sul serio. Italia-Francia, in programma questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, rappresenta molto più di una sfida di prestigio: per la Nazionale italiana comincia la prova del nove. Dopo aver mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite, gli Azzurri sono chiamati a dare continuità alle proprie prestazioni contro una delle selezioni più competitive del panorama internazionale.

L’appuntamento è fissato per le 20.45. Sugli spalti sono attesi circa 70 mila spettatori: il Meazza registra il tutto esaurito per una partita che può incidere in maniera importante sul percorso italiano nella UEFA Nations League.

Italia-Francia, una sfida che vale la conferma

La squadra di Roberto Mancini arriva all’appuntamento dopo il pareggio per 1-1 ottenuto il 2 ottobre allo Stade de France. Una prestazione giudicata positiva dal commissario tecnico, che ha comunque individuato alcuni aspetti da migliorare, soprattutto nella gestione dei momenti di pressione esercitati dagli avversari.

«Cerchiamo conferme e miglioramenti rispetto alle ultime gare», ha dichiarato Mancini alla vigilia, sottolineando la volontà di giocare bene e conquistare la vittoria contro una delle squadre più forti al mondo. In quest’ottica l’Italia dovrà dimostrare di saper reggere il confronto, mantenere equilibrio e trasformare le buone indicazioni delle precedenti partite in una prestazione convincente anche contro un avversario di alto livello.

C’è poi un dato storico che aggiunge ulteriore interesse alla sfida: la Nazionale non batte la Francia in casa dal 5 maggio 1962, quando si impose per 2-1 in amichevole a Firenze. Anche il Meazza evoca ricordi recenti non particolarmente felici, con la sconfitta per 1-3 subita proprio contro i transalpini due anni fa, che costò agli Azzurri il primato del girone di Nations League.

La classifica e l’obiettivo quarti di finale

La partita arriva in un momento importante per il Gruppo A1. Dopo quattro giornate, la Francia guida la classifica con 10 punti, seguita dall’Italia a quota 7. Alle spalle degli Azzurri c’è il Belgio con 6 punti, mentre la Turchia è ancora ferma a zero.

Una vittoria contro i francesi potrebbe consentire all’Italia di conquistare matematicamente un posto nei quarti di finale già questa sera, a condizione che la Turchia superi il Belgio nell’altra gara del girone. In caso contrario, la qualificazione si deciderebbe nell’ultimo appuntamento, in programma domenica 15 novembre a Bruxelles proprio contro i Diavoli Rossi.

La posta in palio è dunque alta, ma Mancini invita a concentrarsi soprattutto sulla prestazione, senza lasciarsi condizionare dai possibili scenari della classifica.

Le scelte di Mancini: sei azzurri in tribuna

Alla vigilia del match il commissario tecnico ha sciolto anche alcuni dubbi relativi alla lista dei convocati. Saranno sei i calciatori italiani a seguire la partita dalla tribuna: Gatti, Palma, Ahanor, Pisilli, Cissé e Liberali.

Il gruppo a disposizione di Mancini comprende tre portieri – Donnarumma, Carnesecchi e Vicario – e una rosa articolata tra difesa, centrocampo e attacco. Tra i nomi convocati figurano, tra gli altri, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Barella, Tonali, Frattesi, Scamacca e i fratelli Sebastiano e Pio Esposito.

Il tecnico non ha anticipato la formazione, spiegando di avere ancora alcuni dubbi soprattutto nel reparto offensivo. Le scelte definitive arriveranno soltanto a ridosso della partita.