Italia, rimonta da applausi contro la Francia: a San Siro finisce 3-1 e gli azzurri volano in testa al girone

La Nazionale di Roberto Mancini supera i francesi nella quinta giornata di Nations League. Dopo il vantaggio di Olise e il pareggio di Pio Esposito, nella ripresa arrivano il gol di Frattesi e il rigore trasformato ancora dall’attaccante azzurro. Domenica a Bruxelles la sfida decisiva contro il Belgio.

L’Italia si prende la scena a San Siro e firma una vittoria pesante contro la Francia. Nella serata di ieri, giovedì 12 novembre, gli azzurri hanno superato 3-1 la formazione guidata da Zinedine Zidane, conquistando il primo posto nel gruppo A1 della Nations League. Una rimonta costruita con carattere e determinazione, dopo un avvio complicato e il vantaggio iniziale degli ospiti.

La quinta giornata del girone si è trasformata così in una serata da ricordare per la squadra di Roberto Mancini, capace di reagire alle difficoltà e di trovare nella ripresa le energie per completare il sorpasso. Protagonista assoluto Pio Esposito, autore di una doppietta, mentre Davide Frattesi ha firmato la rete del momentaneo 2-1.

L’errore di Donnarumma e la risposta di Pio Esposito

L’avvio di gara è favorevole alla Francia, che si rende subito pericolosa e trova il vantaggio al 10′. A sbloccare il risultato è Michael Olise, bravo ad approfittare di un errore in fase di impostazione di Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro consegna il pallone all’avversario, che supera Bastoni e deposita in rete.

La Nazionale non si disunisce e prova a riorganizzarsi, pur dovendo fare i conti con la pressione francese. Al 26′ arriva il pareggio: Nicolò Cambiaghi accelera sulla fascia, supera il diretto avversario e mette al centro un pallone che Pio Esposito trasforma in gol, anticipando la difesa e battendo Maignan da distanza ravvicinata.

La Francia continua a creare occasioni e va vicina al nuovo vantaggio, prima con Barcola, fermato dal palo, poi con altre iniziative offensive che mettono alla prova la retroguardia azzurra. Si va negli spogliatoi sull’1-1, con una partita ancora aperta e un’Italia chiamata a trovare maggiore equilibrio.

Il rigore sbagliato, poi Frattesi firma il sorpasso

La ripresa si apre con un’altra occasione per i francesi: al 52′ Rayan Cherki colpisce il palo con una conclusione dalla distanza, dopo l’intervento di Donnarumma che devia il pallone quanto basta per salvare la porta.

Al 60′ l’Italia ha l’opportunità di passare in vantaggio. Un intervento di Malo Gusto su Cambiaghi in area induce l’arbitro a indicare il dischetto. A incaricarsi della battuta è Sebastiano Esposito, ma il suo tiro termina fuori. Un errore che avrebbe potuto pesare sull’andamento della gara, ma che non spegne la reazione degli azzurri.

Tre minuti più tardi arriva il gol del sorpasso. L’azione nasce da un’apertura di Nicolò Barella per Federico Dimarco, che mette un pallone rasoterra al centro dell’area. Frattesi si inserisce con i tempi giusti e calcia di prima intenzione, battendo Maignan e facendo esplodere San Siro.

Pio Esposito chiude i conti dal dischetto

L’Italia non si accontenta e continua a spingere. Al 75′ è ancora Pio Esposito a mettere la firma sulla partita: il giovane attaccante conquista un calcio di rigore dopo un intervento di Upamecano su Vergara. Questa volta dagli undici metri si presenta proprio Pio, che non sbaglia e firma il definitivo 3-1.

Per il centravanti azzurro è una doppietta di grande peso, arrivata in una serata in cui ha saputo rispondere anche alla delusione del fratello Sebastiano per il penalty fallito. Una prestazione che conferma il suo momento positivo: con la doppietta contro la Francia sale a nove reti in quattordici presenze con la Nazionale.