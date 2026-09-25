Italia, il conto alla rovescia sta per finire: con il Belgio parte la nuova era Mancini

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Questa sera alle 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma, l’Italia torna in campo contro il Belgio per la prima giornata della Nations League, dando ufficialmente il via al nuovo corso della Nazionale guidata da Roberto Mancini.

Per il commissario tecnico si tratta del ritorno sulla panchina azzurra dopo l’Europeo vinto nel 2021 e, soprattutto, dell’inizio di un percorso di ricostruzione dopo una fase particolarmente complicata per la Nazionale, con la mancata partecipazione agli ultimi tre mondiali. La sfida con il Belgio rappresenta quindi molto più di un semplice esordio: è il primo appuntamento attraverso il quale il tecnico jesino dovrà iniziare a dare forma alla nuova Italia.

Il Belgio sulla strada degli Azzurri

Il primo ostacolo sarà il Belgio, inserito nello stesso raggruppamento assieme a Italia, Francia e Turchia. La formazione belga, affidata da agosto a Mark van Bommel, si presenta con un gruppo nel quale esperienza e giovani talenti convivono.

Tra i giocatori di maggiore esperienza figura Kevin De Bruyne, mentre il nuovo corso può contare anche su elementi come Charles De Ketelaere, Youri Tielemans e Romeo Lavia. Una sfida dunque impegnativa per gli Azzurri, chiamati a misurarsi immediatamente con una squadra di alto livello.

Stadio Olimpico pronto ad accogliere gli Azzurri

Intanto cresce l’attesa sugli spalti. A poco più di 48 ore dal calcio d’inizio erano già 32 mila i biglietti emessi per Italia-Belgio. La FIGC ha previsto inoltre diverse tariffe agevolate per famiglie, Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari.