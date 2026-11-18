L’inverno può mettere a rischio anche la salute di cani e gatti. Sebbene il pelo rappresenti una protezione naturale contro il freddo, non rende gli animali immuni dagli effetti delle basse temperature. L’esposizione prolungata al freddo, soprattutto quando è accompagnata da umidità e pelo bagnato, può provocare un abbassamento della temperatura corporea fino all’ipotermia.

Come riconoscere questa condizione e, soprattutto, come comportarsi nell’attesa di raggiungere un veterinario? A spiegarlo è Mirko Ivaldi, veterinario esperto di divulgazione, che richiama l’attenzione su alcuni comportamenti da evitare e sulle precauzioni da adottare nelle fasi immediatamente successive al sospetto di ipotermia.

Quando si parla di ipotermia e quali sono i sintomi

Si parla di ipotermia quando la temperatura corporea interna dell’animale scende sotto i 35 gradi. Non si tratta, quindi, della temperatura rilevata sulla superficie della cute, ma di quella interna, che indica un abbassamento significativo della temperatura dell’organismo.

Tra i segnali da osservare ci sono letargia, tremori e pallore. L’organismo, nel tentativo di conservare il calore, richiama il sangue dalle zone periferiche e lo concentra negli organi interni. Questo meccanismo può accompagnarsi a un abbassamento della pressione e, nei casi più gravi, al rischio di collasso.

Le mucose e alcune zone del corpo possono apparire molto pallide o assumere una colorazione bluastra, segnale che richiede particolare attenzione. La presenza di questi sintomi, soprattutto dopo un’esposizione al freddo, deve far sospettare una condizione che non va sottovalutata.

Freddo, umidità e pelo bagnato: le situazioni a rischio

Non è necessario che un cane o un gatto rimanga esposto a temperature estremamente basse per andare incontro a un problema di questo tipo. Anche una passeggiata in una giornata fredda può diventare rischiosa se l’animale si bagna e resta a lungo con il pelo umido, magari in presenza di vento.

Ivaldi sottolinea proprio il ruolo dell’umidità, che può aggravare la dispersione del calore: «È soprattutto l’umidità a rendere questa problematica particolarmente insidiosa, sia quella ambientale, che fa abbassare la temperatura percepita, sia quella presente direttamente sul pelo dell’animale».

Il mantello offre una protezione, ma non è sufficiente in ogni circostanza. Per questo è importante asciugare tempestivamente il cane dopo una passeggiata sotto la pioggia o dopo un contatto con l’acqua, prestando attenzione anche alle condizioni ambientali in cui si trova.

Ipotermia nel cane e nel gatto: cosa fare nell’immediato

Il primo intervento consiste nell’allontanare l’animale dalla fonte di freddo e trasferirlo in un ambiente più temperato. Non bisogna però cercare di riscaldarlo bruscamente: il passaggio improvviso da una temperatura molto bassa a una fonte di calore intensa può essere controproducente.

«Un errore purtroppo comune è passare da una temperatura molto bassa a una temperatura parecchio alta, portando per esempio l’animale vicino al termosifone e coprendolo eccessivamente. È uno sbalzo termico troppo importante. L’animale non si riscalda così rapidamente come si potrebbe pensare».

La prima indicazione è quindi quella di portarlo in un ambiente a temperatura moderata, intorno ai 15-18 gradi, asciugarlo accuratamente e coprirlo con una coperta leggera. L’obiettivo non è sottoporlo a un riscaldamento intenso, ma evitare un’ulteriore dispersione di calore durante il trasferimento.

Ivaldi indica anche la possibilità di utilizzare, dopo alcuni minuti, una borsa dell’acqua o una bottiglia con acqua tiepida, evitando temperature eccessive. Nel caso delle borse dell’acqua calda suggerisce di non superare i 50 gradi, mentre per le comuni bottiglie di plastica indica un intervallo di circa 35-40 gradi. Queste indicazioni vanno comunque applicate con cautela, evitando il contatto diretto con la cute e qualsiasi rischio di ustione.

Perché non bisogna improvvisare cure a casa

Nel caso di un sospetto forte di ipotermia, le manovre domestiche non devono sostituire la visita veterinaria. L’animale deve essere portato tempestivamente in un ambulatorio o in una clinica, dove sarà possibile valutare la gravità della situazione e monitorare i parametri necessari.

«Ho voluto definire primo intervento ciò che si può fare nel frattempo, perché se si sospetta fortemente un’ipotermia, che è abbastanza facile da sospettare, chiaramente si tratta di un’urgenza e l’animale va comunque portato a visita d’urgenza in clinica o in ambulatorio».

Il veterinario precisa che le manovre iniziali servono soprattutto a gestire la situazione durante il trasporto: «In un ambulatorio o in una clinica, se ci fosse da fare qualcosa di particolare o da monitorare l’animale su determinati parametri, sicuramente lo si può fare molto meglio rispetto a quello che si può fare a domicilio».

Durante questa fase è opportuno evitare di somministrare cibo o acqua, seguendo le indicazioni del professionista e senza forzare l’animale a bere o mangiare. La gestione successiva dipenderà dalle condizioni riscontrate durante la visita e dall’eventuale presenza di lesioni da freddo o congelamento.