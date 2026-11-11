Siracusa, i misteri sotterranei di piazza Duomo: tra antiche cave, passaggi nascosti e rifugi di guerra

Sotto il cuore di Ortigia si sviluppa un ipogeo che custodisce tracce di epoche lontane. Nato dall’unione di ambienti sotterranei preesistenti e trasformato in rifugio antiaereo nel 1939, oggi racconta una pagina importante della storia della città. La guida turistica Pietro Piazza ci accompagna alla scoperta dei suoi segreti.

Nel cuore di Ortigia, proprio sotto una delle piazze più suggestive di Siracusa, si nasconde un mondo sotterraneo fatto di antiche cave, cisterne, gallerie e testimonianze archeologiche. È l’ipogeo di piazza Duomo, un luogo che conserva storie appartenenti a epoche differenti e che, ancora oggi, alimenta la curiosità di visitatori e appassionati.

Quello che a prima vista potrebbe sembrare un semplice rifugio sotterraneo è in realtà il risultato di una lunga stratificazione storica. Sotto la piazza si incontrano infatti ambienti di origine greca, strutture utilizzate nei secoli successivi e spazi che, durante la Seconda guerra mondiale, furono adattati per proteggere la popolazione dai bombardamenti.

A raccontare la storia e le particolarità di questo luogo è Pietro Piazza, guida turistica, che ricostruisce le origini dell’ipogeo e accompagna alla scoperta dei suoi ambienti meno conosciuti.

Un rifugio antiaereo nato dall’unione di ambienti sotterranei

La storia dell’ipogeo di piazza Duomo è strettamente legata alla Seconda guerra mondiale. Nel 1939 l’UNPA, l’Unione Nazionale Protezione Antiaerea, intervenne su alcuni spazi sotterranei già esistenti, collegandoli per realizzare uno dei rifugi antiaerei più grandi di Siracusa.

«L’ipogeo di piazza Duomo è famoso perché è stato uno dei tanti ripari sotterranei creati sull’isola di Ortigia durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1939 l’UNPA unì diversi ambienti preesistenti per realizzare questo rifugio, che era uno dei più grandi della città e disponeva di diverse uscite».

Una caratteristica importante era proprio la possibilità di raggiungere il rifugio da punti differenti della città. Gli accessi si trovavano sia in piazza Duomo sia nella zona della Marina, l’area del Foro Italico.

«Si poteva accedere all’ipogeo sia da piazza Duomo sia dalla Marina, che noi siracusani chiamiamo affettuosamente così».

Il rifugio non fu quindi scavato interamente durante la guerra, ma nacque dal recupero e dal collegamento di strutture sotterranee più antiche. Due sono, in particolare, le preesistenze che ne costituiscono il nucleo principale.

La cava settecentesca e le tracce dell’antica Siracusa

Una parte dell’ipogeo deriva da una cava di pietra del Settecento, dalla quale furono estratti i blocchi utilizzati per realizzare la facciata della Cattedrale di Siracusa, completata nel 1754.

Ma la storia di questo ambiente va ancora più indietro nel tempo. Gli scavi della cava intercettarono infatti strutture di origine greca, tra cui alcuni pozzi risalenti al IV secolo avanti Cristo, collegati alle abitazioni che sorgevano in quella parte dell’attuale piazza.

«Questa cava a sua volta intercetta dei pozzi di età greca, che risalgono al IV secolo a.C. Erano pertinenti alle abitazioni che si trovavano in quella parte di piazza Duomo, allora occupata da edifici residenziali».

Le testimonianze archeologiche dell’area sono ancora più articolate. Nel 1999, in occasione della realizzazione della nuova pavimentazione della piazza, furono condotte indagini archeologiche dirette dal dottor Voza, che portarono alla luce una stratificazione particolarmente ricca.

«Nel 1999 piazza Duomo è stata scavata e indagata dal dottor Voza. È emersa una stratigrafia piuttosto complessa, che va dall’età greca arcaica fino all’età altomedievale. Sono stati individuati i resti di due piccoli templi quadrangolari, due oikoi, abitazioni e anche tombe appartenenti a un piccolo cimitero paleocristiano».

Sotto la piazza, dunque, si conserva una parte significativa della storia di Siracusa: dalle testimonianze della città greca fino alle tracce delle comunità cristiane dei secoli successivi.

La cisterna dell’Arcivescovado e i corridoi sotterranei

Il secondo grande ambiente inglobato nel rifugio antiaereo è la cisterna dell’Arcivescovado, una struttura realizzata tra il tardo Medioevo e l’età moderna, utilizzata per raccogliere l’acqua piovana.

Si trova sotto il primo cortile del Palazzo Arcivescovile ed è caratterizzata da una grande struttura voltata, dalla forma campanata. Nel 1939 anche questo spazio venne adattato alle esigenze della protezione antiaerea.

«L’UNPA riutilizzò la cava settecentesca e la collegò a un altro grande ambiente ipogeico sotterraneo: la cisterna dell’Arcivescovado. Era una struttura destinata a raccogliere l’acqua piovana, che venne trasformata in un grande spazio voltato da utilizzare come rifugio».

Per rendere gli ambienti più sicuri furono realizzati interventi strutturali, tra cui pilastri in cemento armato nei punti in cui la roccia era considerata meno resistente. Lungo le pareti vennero inoltre costruiti dei bancali sui quali le persone potevano sedersi durante le incursioni aeree.

«Furono creati dei pilastri di cemento armato nei punti in cui si riteneva che la roccia fosse più cedevole. Lungo le pareti del rifugio vennero realizzati anche dei bancali di cemento, sui quali la gente poteva sedersi nell’attesa che finissero i bombardamenti».

L’ipogeo comprendeva inoltre un altro corridoio scavato nella roccia, che si sviluppava in direzione del Palazzo Municipale. Secondo Piazza, questo passaggio potrebbe essere stato utilizzato anche dalle autorità, ma oggi le gallerie che conducono sotto il Municipio sono chiuse e non accessibili al pubblico.

I bombardamenti e la devozione a Santa Lucia

Durante la Seconda guerra mondiale Siracusa fu esposta ai bombardamenti, soprattutto nei mesi che precedettero lo sbarco alleato in Sicilia. Ortigia, fortunatamente, non subì danni paragonabili a quelli registrati in altre città dell’isola, ma diversi edifici nei dintorni di piazza Duomo furono comunque colpiti.

Il rifugio sotterraneo divenne così un luogo fondamentale per la popolazione, costretta a cercare riparo durante le incursioni.

Tra le storie più significative legate all’ipogeo c’è quella della statua di Santa Lucia. Per proteggerla dal rischio che potesse essere distrutta dai bombardamenti, durante la guerra venne trasferita proprio nei sotterranei di piazza Duomo.

«La statua di Santa Lucia, per evitare che venisse distrutta dalle bombe, fu portata nell’ipogeo. Costituiva anche un momento di devozione per i fedeli di Siracusa che, terrorizzati dai bombardamenti, si rivolgevano alla loro Santa».

Un episodio che restituisce la dimensione umana di quegli ambienti: non soltanto un riparo dalla guerra, ma anche un luogo in cui la paura e la speranza si intrecciavano, mentre la comunità cercava conforto nella propria fede.

Oggi, nella galleria che conduce verso la Marina, una piccola stanza ospita un’immagine olografica di Santa Lucia, che richiama proprio quel legame tra la storia del rifugio e la devozione dei siracusani.

Dalla memoria della guerra alla riscoperta dell’ipogeo

Dopo la fine del conflitto, gli ambienti sotterranei hanno conservato la memoria della loro funzione originaria. Tra il 2010 e il 2012 l’ipogeo è stato oggetto di un intervento di recupero e musealizzazione da parte della Soprintendenza di Siracusa.

I lavori hanno riguardato il ripristino degli impianti e l’allestimento di un percorso di visita, arricchito da pannelli informativi e fotografie con didascalie dedicate alla vita delle persone che trovarono riparo durante i bombardamenti.

«La Soprintendenza ha risistemato l’impianto elettrico e realizzato una serie di pannelli, con fotografie e didascalie che raccontano la vita dei rifugiati durante i bombardamenti».

Il recupero è stato possibile anche grazie a finanziamenti dell’Unione Europea. Oggi l’ipogeo è aperto al pubblico e viene utilizzato periodicamente per ospitare mostre ed eventi, trasformandosi in uno spazio culturale oltre che in un luogo della memoria.

La sua storia, però, va ben oltre quella del rifugio antiaereo. Tra cave settecentesche, pozzi greci, cisterne medievali e corridoi sotterranei, l’ipogeo di piazza Duomo rappresenta una testimonianza concreta delle tante vite attraversate da questo angolo di Ortigia.