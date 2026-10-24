Ortigia Comics & Games, al via la prima edizione: fumetti, videogiochi e creatività nel cuore di Siracusa

Oggi e domani SiraMUSE ospita due giornate dedicate alla cultura pop, all’illustrazione, al gaming e all’inclusione. Un nuovo appuntamento che punta a mettere in dialogo appassionati, famiglie, artisti e nuove generazioni.

SIRACUSA – Il mondo del fumetto e della cultura pop approda nel cuore di Ortigia. Prende il via oggi, sabato 24 ottobre, la prima edizione di Ortigia Comics & Games, manifestazione che proseguirà anche domani, domenica 25 ottobre, negli spazi di SiraMUSE, in via Santa Lucia alla Badia 4. Due giornate, dalle 10 alle 20, pensate per riunire appassionati di fumetti, videogiochi, illustrazione e creatività, ma anche per offrire alle famiglie un’occasione di incontro e partecipazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di intrecciare intrattenimento, innovazione e socialità, portando la cultura pop in uno dei luoghi più suggestivi della città. Non soltanto una manifestazione per gli appassionati della nona arte, dunque, ma uno spazio aperto a interessi e generazioni differenti, nel quale il gioco e la creatività diventano strumenti di condivisione.

Fumetti, illustrazione e incontri con gli autori

Tra i protagonisti dell’evento ci saranno il fumetto e il disegno, con stand dedicati agli editori, agli autori e agli illustratori. Un’occasione per scoprire nuove pubblicazioni, avvicinarsi al lavoro degli artisti e conoscere più da vicino i linguaggi della narrazione per immagini.

Il programma comprende anche iniziative dedicate alla creatività, tra cui una gara di disegno sul tema dell’inclusività, pensata per valorizzare l’espressione personale e il talento dei partecipanti. Gli incontri con i professionisti del settore offriranno inoltre l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del fumetto e dell’illustrazione, avvicinando il pubblico ai processi creativi che trasformano un’idea in una storia disegnata.

Videogiochi, tornei e cultura pop

Accanto alle tavole illustrate e alle pubblicazioni troverà spazio il gaming, con postazioni interattive e tornei che permetteranno ai partecipanti di mettersi alla prova e condividere la propria passione per i videogiochi.

La manifestazione si rivolge così anche a chi vive la cultura pop attraverso il gioco digitale, le sfide e le comunità di appassionati. Il risultato è un programma trasversale, capace di accostare fumetti e videogiochi, tradizione editoriale e nuove forme di intrattenimento.

Tra le iniziative legate alla manifestazione trova spazio anche il cosplay contest, dedicato a chi interpreta e porta in scena personaggi provenienti dal mondo dei fumetti, dell’animazione e dell’immaginario fantastico. Un fenomeno che negli ultimi anni è diventato una componente sempre più riconoscibile degli eventi dedicati alla cultura pop, trasformando costumi, interpretazione e artigianato creativo in una forma di partecipazione collettiva.

Spazio anche ai più piccoli

Particolare attenzione è riservata ai bambini, con un’area dedicata ai giochi e ad attività curate da associazioni specializzate nel gioco educativo. L’obiettivo è offrire anche ai più piccoli un ambiente in cui divertirsi, sperimentare e sviluppare la propria creatività.

L’attenzione all’inclusività rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa. Il tema attraversa le attività proposte e trova spazio anche nella competizione di disegno, confermando la volontà di utilizzare la cultura pop come occasione di incontro e partecipazione, senza limitarsi al semplice intrattenimento.

A completare l’offerta sarà presente anche un’area food, curata da Ou’mbare Pub, pensata per accompagnare il pubblico durante le due giornate.

Una nuova occasione per la città

Con Ortigia Comics & Games, Siracusa aggiunge un nuovo appuntamento al calendario degli eventi dedicati alla creatività e alle passioni contemporanee. La scelta di Ortigia, con il suo patrimonio storico e culturale, crea un incontro particolare tra l’identità del centro storico e un universo fatto di fumetti, videogiochi, personaggi e nuove forme di espressione.

La manifestazione punta a coinvolgere non soltanto gli appassionati già vicini a questi mondi, ma anche chi desidera scoprirli per la prima volta. Il dialogo tra editoria, arti visive, tecnologia e attività ludiche offre infatti l’opportunità di avvicinare pubblici diversi e di valorizzare le tante declinazioni della cultura pop.

L’appuntamento è dunque per oggi e domani, dalle 10 alle 20, a SiraMUSE, in via Santa Lucia alla Badia 4. Due giornate per incontrarsi, giocare, disegnare e condividere passioni, con l’ambizione di fare di Ortigia un punto di riferimento anche per gli amanti del fumetto e del gaming.

Ortigia Comics & Games è pronto ad aprire le porte: a Siracusa la cultura pop diventa un’occasione per stare insieme.