Inflammaging: l’infiammazione silenziosa che accelera l’invecchiamento

Con “Bellezza senza tempo”, la rubrica curata da Brigida Maugeri su L’Urlo, esploriamo il rapporto tra bellezza, longevità e benessere, andando oltre la dimensione puramente estetica. Un percorso che mette al centro la conoscenza del corpo, la ricerca scientifica e le nuove tecnologie, per comprendere meglio i processi che accompagnano il passare degli anni. In questo nuovo approfondimento, Brigida ci guida alla scoperta dell’inflammaging, il fenomeno dell’infiammazione cronica di basso grado associata all’invecchiamento, e del ruolo che i peptidi del rame, in particolare il GHK-Cu, potrebbero avere nella ricerca sulla salute dei tessuti e sulla longevità.

Perché invecchiamo, cosa succede alle nostre cellule e quale ruolo potrebbero avere i peptidi del rame nella ricerca sulla longevità.

Quando pensiamo all’invecchiamento, immaginiamo immediatamente rughe, perdita di tono, capelli più sottili e una pelle meno luminosa.

Ma se vi dicessi che dietro alcuni di questi cambiamenti si nasconde un processo biologico molto più complesso, che coinvolge l’intero organismo?

Si chiama inflammaging ed è uno dei fenomeni più studiati nella ricerca sull’invecchiamento e sulla longevità.

Non riguarda soltanto l’aspetto estetico, ma anche il metabolismo, il sistema immunitario, la salute cardiovascolare e la capacità dei tessuti di mantenersi funzionali nel tempo.

Che cos’è l’inflammaging?

Il termine inflammaging nasce dall’unione di due parole inglesi: inflammation, infiammazione, e aging, invecchiamento.

Descrive uno stato di infiammazione cronica, sistemica e di basso grado che tende ad aumentare con l’età, anche in assenza di infezioni o malattie evidenti.

A differenza dell’infiammazione acuta, che provoca spesso dolore, gonfiore, calore e arrossamento, l’inflammaging può svilupparsi senza sintomi immediatamente riconoscibili.

È un processo che coinvolge il sistema immunitario e numerosi meccanismi cellulari.

L’infiammazione, naturalmente, non è sempre negativa.

È una risposta fondamentale del nostro organismo, necessaria per difenderci dagli agenti patogeni e riparare i tessuti danneggiati.

Il problema nasce quando alcuni segnali infiammatori rimangono attivi nel tempo, anche quando non sono più necessari.

Questa condizione può contribuire progressivamente alle alterazioni biologiche associate all’invecchiamento.

Perché si sviluppa l’inflammaging?

L’inflammaging non ha un’unica causa. È il risultato dell’interazione tra diversi processi biologici.

1. Senescenza cellulare

Con il passare degli anni, alcune cellule entrano in uno stato chiamato senescenza.

Le cellule senescenti smettono stabilmente di dividersi, ma non necessariamente muoiono.

Possono continuare a essere metabolicamente attive e rilasciare sostanze che influenzano l’ambiente circostante.

Questo fenomeno prende il nome di SASP, acronimo di Senescence-Associated Secretory Phenotype.

Tra le molecole rilasciate possono esserci citochine proinfiammatorie come IL-6 e IL-8, oltre a enzimi che modificano la matrice extracellulare.

L’accumulo di cellule senescenti può quindi contribuire a mantenere attivi determinati segnali infiammatori.

La senescenza, tuttavia, non è sempre dannosa: svolge anche funzioni protettive, per esempio nel controllo della proliferazione cellulare e in alcune fasi della riparazione dei tessuti.

2. Disfunzione mitocondriale

I mitocondri sono organelli fondamentali per la produzione di energia cellulare sotto forma di ATP.

Con l’invecchiamento, la loro efficienza può diminuire.

Alcune alterazioni mitocondriali possono favorire un aumento dello stress ossidativo e l’attivazione di vie di segnalazione infiammatoria.

Quando questi fenomeni persistono, possono contribuire a un circolo vizioso tra danno cellulare, infiammazione e ulteriore disfunzione mitocondriale.

3. Stress ossidativo

Durante il normale metabolismo cellulare vengono prodotte specie reattive dell’ossigeno, comunemente chiamate ROS.

In quantità fisiologiche, queste molecole partecipano a importanti processi di comunicazione cellulare.

Quando però la loro produzione supera la capacità dei sistemi antiossidanti di controllarle, può svilupparsi uno stato di stress ossidativo.

Questo può danneggiare lipidi, proteine e DNA, contribuendo all’attivazione di risposte infiammatorie.

Stress ossidativo e inflammaging sono quindi strettamente collegati, anche se non rappresentano lo stesso fenomeno.

4. Alterazioni del microbiota intestinale

Il microbiota intestinale è costituito da una comunità complessa di microrganismi che interagiscono con il metabolismo e il sistema immunitario.

Con l’età, la composizione del microbiota può modificarsi.

In alcune condizioni, la disbiosi intestinale e le alterazioni della barriera intestinale possono favorire il passaggio di componenti microbiche capaci di stimolare il sistema immunitario.

Questo meccanismo può contribuire all’infiammazione sistemica.

Il rapporto è però complesso: non tutte le modificazioni del microbiota sono dannose e non esiste un’unica composizione intestinale ideale per tutte le persone.

5. Invecchiamento del sistema immunitario

Con il passare degli anni, anche il sistema immunitario cambia.

Questo processo viene chiamato immunosenescenza.

Alcune risposte immunitarie diventano meno efficienti, mentre possono aumentare determinati segnali infiammatori.

Si crea così una situazione apparentemente contraddittoria: un sistema immunitario che può rispondere meno efficacemente ad alcune minacce, ma che mantiene un’attivazione infiammatoria persistente.

Quali conseguenze può avere l’inflammaging?

L’inflammaging è associato a numerose modificazioni dell’organismo.

Non è la causa unica dell’invecchiamento, ma può contribuire a diversi processi degenerativi e metabolici.

Pelle: collagene, elastina e perdita di tonicità

La pelle è uno degli organi in cui possiamo osservare più facilmente i cambiamenti associati all’età.

Nel derma troviamo i fibroblasti, cellule responsabili della produzione di collagene, elastina e altri componenti della matrice extracellulare.

Alcuni mediatori infiammatori possono aumentare l’attività delle metalloproteinasi, chiamate MMP.

Questi enzimi partecipano al rimodellamento della matrice extracellulare, ma un’attività eccessiva può favorire la degradazione del collagene.

Contemporaneamente, l’invecchiamento cellulare e il photoaging possono alterare la capacità dei fibroblasti di mantenere una matrice extracellulare funzionale.

Il risultato può essere una progressiva perdita di elasticità, compattezza e capacità di riparazione della pelle.

È importante ricordare che anche i raggi ultravioletti, il fumo, le modificazioni ormonali e altri fattori ambientali contribuiscono significativamente all’invecchiamento cutaneo.

Capelli: il ruolo dell’infiammazione nel follicolo pilifero

Il follicolo pilifero è una struttura biologicamente attiva, regolata da numerosi segnali cellulari e ormonali.

Un ambiente infiammatorio persistente può interferire con il normale funzionamento del follicolo.

In alcune forme di alopecia, i processi infiammatori possono contribuire alla miniaturizzazione o al danneggiamento delle strutture follicolari.

Tuttavia, non tutte le forme di caduta dei capelli sono provocate dall’infiammazione.

Fattori genetici, ormonali, nutrizionali e tiroidei possono avere un ruolo determinante.

Metabolismo e insulino-resistenza

L’infiammazione cronica di basso grado può interferire con alcune vie di segnalazione dell’insulina.

Questo fenomeno può contribuire allo sviluppo dell’insulino-resistenza, soprattutto in presenza di adiposità viscerale e alterazioni metaboliche.

L’inflammaging è infatti associato a un aumento del rischio di diverse patologie metaboliche, tra cui il diabete di tipo 2.

Articolazioni e tessuto connettivo

L’infiammazione persistente può contribuire all’alterazione dell’equilibrio tra sintesi e degradazione dei componenti della cartilagine.

Alcuni mediatori infiammatori favoriscono l’attivazione di enzimi coinvolti nei processi catabolici del tessuto articolare.

Questi fenomeni possono contribuire alla progressione di alcune patologie degenerative, ma non spiegano da soli tutte le forme di dolore articolare.

Sistema cardiovascolare

L’infiammazione cronica è coinvolta anche nei processi che contribuiscono all’aterosclerosi.

L’attivazione immunitaria e i mediatori infiammatori possono influenzare la funzione dell’endotelio, cioè il rivestimento interno dei vasi sanguigni.

Per questo l’infiammazione è considerata uno dei fattori biologici che contribuiscono al rischio cardiovascolare.

Possiamo contrastare l’inflammaging?

Non esiste un trattamento unico capace di eliminare l’inflammaging.

Tuttavia, numerosi interventi sullo stile di vita possono contribuire a migliorare la salute metabolica e a ridurre alcuni fattori associati all’infiammazione cronica.

Tra questi troviamo:

* Attività fisica regolare, con allenamento cardiovascolare e di forza.

* Alimentazione equilibrata, ricca di vegetali, fibre e fonti di grassi insaturi.

* Sonno adeguato e regolare.

* Mantenimento di una composizione corporea sana.

* Riduzione del fumo e del consumo eccessivo di alcol.

* Gestione dello stress cronico.

* Controllo delle condizioni mediche che possono sostenere processi infiammatori persistenti.

Questi interventi non bloccano l’invecchiamento, ma possono contribuire a preservare la salute e la funzionalità dell’organismo.

GHK-Cu: perché i peptidi del rame interessano la ricerca sulla longevità?

Negli ultimi anni è aumentato l’interesse per alcune molecole coinvolte nella comunicazione cellulare e nei processi di riparazione dei tessuti.

Tra queste troviamo il GHK-Cu, conosciuto anche come peptide del rame.

Il GHK è un tripeptide costituito da tre aminoacidi: glicina, istidina e lisina.

La sigla Cu indica il rame, un oligoelemento essenziale per numerose funzioni biologiche.

Il GHK è capace di legare uno ione rame attraverso specifici gruppi chimici, formando il complesso GHK-Cu.

Questa molecola viene studiata per i suoi possibili effetti sulla matrice extracellulare, sulla riparazione cutanea e su alcuni processi infiammatori.

Il rame e la produzione di collagene

Il rame è necessario per il funzionamento della lisil ossidasi, un enzima coinvolto nella formazione dei legami crociati che stabilizzano le fibre di collagene ed elastina.

Questo processo contribuisce alla resistenza e all’organizzazione del tessuto connettivo.

Ma attenzione: il ruolo fisiologico del rame non significa che assumerne quantità maggiori determini automaticamente una maggiore produzione di collagene.

Il GHK-Cu è interessante perché, in diversi modelli sperimentali, sono stati osservati effetti aggiuntivi sulla funzione dei fibroblasti e sulla sintesi di alcuni componenti della matrice extracellulare.

GHK-Cu e infiammazione

Alcuni studi preclinici suggeriscono che il GHK-Cu possa modulare specifiche vie di segnalazione coinvolte nella risposta infiammatoria.

Tra queste troviamo NF-κB, un regolatore dell’espressione di numerosi geni associati all’infiammazione.

Sono stati studiati anche possibili effetti su mediatori come IL-6 e sui processi legati allo stress ossidativo.

Questi risultati hanno contribuito ad alimentare l’interesse scientifico verso il peptide.

Tuttavia, è fondamentale distinguere i risultati ottenuti su cellule e modelli animali dagli effetti clinicamente dimostrati nell’essere umano.

Attualmente non è dimostrato che l’assunzione sistemica di GHK-Cu possa ridurre l’inflammaging, prevenire malattie associate all’età o determinare un ringiovanimento generale dell’organismo.

GHK-Cu nei cosmetici

Il GHK-Cu è presente anche in numerose formulazioni cosmetiche, generalmente indicato nell’INCI come Copper Tripeptide-1.

Viene utilizzato in prodotti dedicati all’aspetto della pelle matura, alla perdita di compattezza e al miglioramento della qualità cutanea.

La sua efficacia dipende però dalla formulazione, dalla concentrazione effettiva, dalla stabilità e dalla capacità di raggiungere i tessuti interessati.

Una percentuale elevata dichiarata sulla confezione non garantisce automaticamente risultati superiori.

Anche la ricerca sui peptidi del rame applicati al cuoio capelluto è interessante, ma le prove cliniche sulla ricrescita dei capelli rimangono preliminari.

Per quanto riguarda le formulazioni iniettabili, mancano dati clinici adeguati su efficacia, dosaggi e sicurezza. Non devono essere considerate trattamenti anti-invecchiamento validati.

Inflammaging e longevità: una nuova prospettiva sull’invecchiamento

Per molti anni abbiamo considerato l’invecchiamento principalmente come un processo inevitabile di deterioramento dei tessuti.

Oggi sappiamo che si tratta di un fenomeno molto più articolato, nel quale interagiscono metabolismo, sistema immunitario, senescenza cellulare, funzione mitocondriale e ambiente.

L’inflammaging rappresenta uno dei collegamenti tra questi processi.

Non dobbiamo però considerare tutta l’infiammazione come un nemico da eliminare.

Una risposta infiammatoria correttamente regolata è indispensabile per la sopravvivenza, la difesa immunitaria e la riparazione dei tessuti.

L’obiettivo della prevenzione non è spegnere indiscriminatamente il sistema immunitario, ma preservarne l’equilibrio.

La ricerca sui peptidi, sui meccanismi cellulari e sulla medicina rigenerativa potrebbe aprire nuove prospettive, ma deve essere accompagnata da studi clinici rigorosi.

Conclusioni

La bellezza della pelle, la salute dei capelli e la funzionalità dei nostri tessuti non dipendono soltanto dai trattamenti che applichiamo esternamente.

Sono il risultato di processi biologici complessi che coinvolgono l’intero organismo.

L’inflammaging ci insegna che l’invecchiamento non riguarda soltanto la comparsa delle rughe, ma anche il modo in cui le cellule comunicano, reagiscono agli stimoli e mantengono l’equilibrio dei tessuti.

Comprendere questi meccanismi è fondamentale per sviluppare un approccio più consapevole alla bellezza e alla longevità.

Molecole come il GHK-Cu rappresentano un settore interessante della ricerca, ma non sostituiscono gli interventi preventivi consolidati né le terapie mediche validate.

La vera longevità non consiste nel fermare il tempo, ma nel preservare il più a lungo possibile la salute, la funzionalità e la qualità dei nostri tessuti.

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Articolo divulgativo a cura di Brigida Maugeri — Body Face Studio.

Il contenuto ha finalità esclusivamente informative e non costituisce una prescrizione medica né un’indicazione all’utilizzo di peptidi sperimentali.