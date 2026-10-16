Bellezza senza tempo, su L’Urlo la nuova rubrica di Brigida Maugeri

A partire da oggi L’Urlo apre le porte a “Bellezza senza tempo”, la nuova rubrica curata dall’imprenditrice e dermopigmentista Brigida Maugeri. Uno spazio dedicato al mondo beauty e al rapporto tra bellezza, longevità e benessere, con uno sguardo che mette al centro l’incontro tra corpo e mente, la cura di sé e la voglia di continuare a scoprire, imparare e mettersi in gioco a ogni età.

Un percorso che va oltre l’estetica e abbraccia lo stile di vita, il movimento, l’alimentazione, la ricerca e le nuove tecnologie, senza perdere di vista un principio fondamentale: prendersi cura di sé non significa inseguire il tempo, ma imparare a viverlo meglio.

Brigida Maugeri: «Non voglio fermare il tempo, voglio imparare a viverlo meglio»

«Ho 51 anni e non voglio fermare il tempo: voglio imparare a viverlo meglio», racconta Brigida, presentando la filosofia che guiderà i suoi contributi su L’Urlo. «Credo profondamente che la bellezza non sia soltanto una questione estetica, ma il risultato di un equilibrio tra corpo, mente e benessere».

Dermopigmentista professionista, tricologa olistica, naturopata, campionessa italiana di bodybuilding nella categoria Natural Bikini, imprenditrice e beauty creator, Brigida si definisce prima di tutto una donna curiosa, da sempre appassionata di cura personale, studio e sperimentazione.

Da oltre vent’anni lavora nel settore della bellezza ed è titolare di Body Face Studio, centro di estetica avanzata a Catania. Qui porta avanti una visione della bellezza che non si limita all’aspetto esteriore, ma considera anche l’alimentazione, l’attività fisica, lo stile di vita e il benessere psicofisico.

La curiosità come motore: dall’alimentazione alla conoscenza del corpo

Alla base del suo percorso c’è il desiderio di comprendere sempre meglio il funzionamento dell’organismo. «Negli anni ho sperimentato diversi regimi alimentari, sono stata vegana per sette anni, ho esplorato anche l’alimentazione fruttariana e ho approfondito il mondo della nutrizione e dell’integrazione».

Brigida sottolinea come queste esperienze rappresentino soprattutto tappe del suo cammino personale, non modelli da proporre necessariamente a tutti. Ogni scelta è stata per lei un’occasione per approfondire, studiare e porsi nuove domande.

«Ho sempre pensato che, prima di consigliare qualcosa agli altri, fosse importante conoscere, approfondire e sperimentare consapevolmente su me stessa».

Sport e longevità: «I miei muscoli sono la mia assicurazione per la vecchiaia»

L’attività fisica occupa un posto centrale nella vita di Brigida, che pratica sport da circa trent’anni. La passione per l’allenamento con i pesi l’ha portata a diventare campionessa italiana di bodybuilding natural nella categoria Bikini.

«Ci tengo a sottolineare la parola natural, perché rappresenta un approccio allo sport basato sull’allenamento, sull’alimentazione e sulla disciplina, senza ricorrere a sostanze dopanti».

Oggi la sua routine comprende pesistica, yoga, stretching, camminate e meditazione. A 51 anni, considera la massa muscolare una risorsa preziosa da costruire e preservare nel tempo.

«Ripeto spesso una frase alla quale credo moltissimo: “I miei muscoli sono la mia assicurazione per la vecchiaia”».

L’allenamento, nella sua visione, non riguarda soltanto la tonicità del corpo, ma anche la possibilità di mantenere forza, autonomia e funzionalità con il passare degli anni. Un tema che conosce anche attraverso il proprio lavoro, durante il quale trascorre molte ore in posizioni impegnative e ha imparato quanto siano importanti la mobilità articolare e una muscolatura allenata.

Per questo yoga e stretching sono diventati parte integrante delle sue giornate: momenti dedicati non solo al movimento, ma anche all’ascolto del corpo, al rilascio delle tensioni e alla ricerca di equilibrio. Accanto a queste discipline c’è il tango, un’altra grande passione che le permette di unire musica, movimento, eleganza ed emozione.

Face Yoga e bellezza naturale: prendersi cura anche del viso

L’attenzione al corpo si estende naturalmente al viso. Brigida pratica da tempo il Face Yoga, o ginnastica facciale, attraverso esercizi, massaggi e tecniche di rilassamento.

Il viso, con i suoi numerosi muscoli coinvolti nelle espressioni quotidiane, può diventare parte di una routine di cura personale che affianca la skincare e uno stile di vita equilibrato. Un approccio che, precisa Brigida, non deve trasformarsi nella promessa di fermare l’invecchiamento.

«Non sono contraria alla medicina estetica, ma non ho mai amato gli eccessi. Credo in una bellezza armoniosa, capace di valorizzare i lineamenti senza stravolgerli».

L’obiettivo non è dimostrare meno anni, ma vivere bene quelli che si hanno, preservando per quanto possibile vitalità, naturalezza ed energia.

La routine quotidiana: svegliarsi presto e dedicare tempo a sé

La giornata di Brigida comincia spesso intorno alle cinque del mattino. Ama seguire, per quanto possibile, i ritmi naturali della luce e del buio e dedicare le prime ore al contatto con la natura, alla meditazione e allo stretching.

Nella sua routine trovano spazio anche il grounding, quando ne ha la possibilità, le docce fredde e gli allenamenti, talvolta a digiuno. Sperimenta inoltre il digiuno intermittente, cercando di adattarlo alle proprie esigenze e ai propri ritmi, senza considerarlo una pratica valida indistintamente per tutti.

Un’attenzione particolare è riservata al sonno e al recupero, che considera elementi essenziali del benessere. Anche l’alimentazione rappresenta uno dei pilastri del suo stile di vita: Brigida ama preparare ricette sane e reinterpretare i piatti tradizionali in versioni più equilibrate, con l’obiettivo di dimostrare che mangiare bene non significa rinunciare al gusto.

Biohacking, nuove tecnologie e peptidi: la voglia di approfondire

Negli ultimi anni Brigida si è avvicinata sempre più al mondo del biohacking, un ambito che comprende strategie e tecnologie studiate per comprendere e influenzare alcune funzioni dell’organismo.

Tra i temi che sta approfondendo c’è la fotobiomodulazione, una tecnica che utilizza specifiche lunghezze d’onda della luce rossa e del vicino infrarosso. La ricerca scientifica studia le interazioni di queste radiazioni con le cellule e con i mitocondri, coinvolti nella produzione di ATP, una molecola fondamentale per i processi energetici cellulari.

Brigida ha introdotto nella propria routine un tappetino per la fotobiomodulazione, che utilizza nei suoi rituali personali di benessere e recupero. Si interessa inoltre alla sauna a infrarossi, al bagno turco e ad altre tecnologie che possono accompagnare uno stile di vita attivo.

Un altro campo che sta studiando è quello dei peptidi, molecole coinvolte in numerosi processi biologici. Si tratta di un settore complesso, nel quale è importante distinguere le applicazioni supportate da solide evidenze scientifiche da quelle ancora sperimentali.

È proprio il desiderio di andare più a fondo nella conoscenza del corpo ad averla spinta verso una nuova sfida personale e professionale.

A 51 anni torna all’università: il sogno di diventare biologa nutrizionista

«A 51 anni mi sono iscritta all’università, al corso di laurea in Biologia». Una decisione maturata nel tempo e che oggi rappresenta per Brigida l’inizio di una nuova fase.

Il suo obiettivo è approfondire il funzionamento delle cellule, il DNA, la genetica, le reazioni biochimiche e il metabolismo: tutti quei meccanismi che regolano l’organismo e che da sempre alimentano la sua curiosità.

Da anni studia e si interessa di alimentazione, integrazione, composizione corporea e dimagrimento. Attraverso i propri canali ha condiviso consigli, ricette e spunti per aiutare le persone a sviluppare abitudini più consapevoli e a prendersi cura del proprio corpo.

Ora desidera affiancare a questa esperienza una preparazione accademica strutturata, con l’ambizione di proseguire gli studi e diventare biologa nutrizionista, completando il percorso formativo e professionale necessario.

Il progetto è quello di integrare le future competenze in biologia e nutrizione con l’esperienza maturata nell’estetica avanzata, nell’allenamento e nell’interesse per le nuove tecnologie, per contribuire a un approccio al benessere sempre più completo e personalizzato.

«Vorrei aiutare quante più persone possibile, ovunque si trovino, a mantenersi in forma, a migliorare la propria composizione corporea e soprattutto a vivere meglio e più a lungo, attraverso conoscenze scientifiche, alimentazione consapevole, movimento e innovazione».

Per Brigida, questo percorso non rappresenta un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. «Non si smette mai di imparare. E soprattutto non esiste un’età per ricominciare, per inseguire un sogno o per dare una nuova direzione alla propria vita».

Dalla Sicilia nasce BRIDA, la linea di skincare ispirata alla cosmetica emozionale

Tra i progetti ai quali Brigida sta dedicando particolare attenzione c’è BRIDA, la sua nuova linea di skincare ispirata alla cosmetica coreana e alla cosmetica emozionale.

L’idea nasce dal desiderio di unire innovazione cosmetica, qualità delle materie prime e identità siciliana, valorizzando anche il patrimonio aromatico del territorio attraverso la scelta di oli essenziali dal carattere agrumato.

La skincare diventa così non soltanto un gesto dedicato alla pelle, ma anche un’esperienza sensoriale che coinvolge l’olfatto e la sfera emotiva.

«Credo molto nel legame tra profumi, emozioni e benessere. Prendersi cura della pelle può diventare un momento di connessione con sé stessi, un piccolo rituale quotidiano».

È questa la filosofia che Brigida desidera trasmettere attraverso BRIDA: una bellezza che si prende cura della pelle e, allo stesso tempo, lascia spazio alle sensazioni e alle emozioni.

La divulgazione come Ikigai: condividere conoscenze e nuove scoperte

Accanto al lavoro in studio, negli anni è cresciuta un’altra grande passione: la divulgazione. Attraverso Instagram, Brigida condivide contenuti dedicati a bellezza, skincare, alimentazione, integrazione, allenamento e benessere.

Recentemente ha aperto anche un canale YouTube, uno spazio che le permette di approfondire argomenti che sui social, per ragioni di tempo, possono essere affrontati soltanto in modo sintetico.

«Amo spiegare, raccontare e rendere accessibili conoscenze che a volte sembrano complicate».

L’obiettivo è offrire spunti utili anche a chi non ha la possibilità di frequentare corsi, acquistare trattamenti costosi o rivolgersi continuamente a professionisti. La divulgazione, precisa, non sostituisce una consulenza personalizzata, ma può rappresentare un primo passo verso una maggiore consapevolezza.

È questo il suo Ikigai, la ragione che la spinge ogni giorno a fare ciò che ama: studiare, sperimentare, imparare e condividere.

“Bellezza senza tempo”: cosa troverete nella nuova rubrica su L’Urlo

L’inizio di questa collaborazione con L’Urlo rappresenta per Brigida un’occasione per condividere esperienze, conoscenze e passioni con un pubblico più ampio.

«In questa rubrica parleremo di bellezza, ma non soltanto di creme e trattamenti».

Gli appuntamenti di “Bellezza senza tempo” affronteranno temi come Face Yoga e ginnastica facciale, fotobiomodulazione, nuove tecnologie estetiche, dispositivi per la cura del viso, cosmetica emozionale e ingredienti cosmetici. Ci sarà spazio anche per nutrizione, integrazione e abitudini quotidiane che possono contribuire al benessere.

Brigida racconterà inoltre le proprie esperienze, i progetti in corso e le novità che considera più interessanti, con l’intenzione di distinguere le conoscenze supportate dalla ricerca scientifica dalle tendenze e dalle sperimentazioni ancora da approfondire.

«A 51 anni ho capito una cosa importante: prendersi cura di sé non significa combattere il tempo, ma imparare a viverlo nel modo migliore possibile».

Non si tratta di fermare gli anni che passano, ma di continuare a sentirsi forti, curiose, energiche e libere di fare ciò che si ama.

È questo lo spirito con cui nasce “Bellezza senza tempo”: uno spazio per informarsi, scoprire e riflettere sul significato della cura personale, senza inseguire modelli irraggiungibili e senza dimenticare l’importanza della consapevolezza.

Perché, come ricorda Brigida, «la bellezza non è soltanto ciò che vediamo allo specchio. È il modo in cui scegliamo di vivere, ogni giorno».

L’appuntamento è su L’Urlo, con la nuova rubrica “Bellezza senza tempo”.

Brigida Maugeri

Dermopigmentista | Tricologa olistica | Naturopata | Campionessa italiana Natural Bikini | Beauty & Wellness Creator