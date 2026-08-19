Il Dojo/CSAIn, dopo i 13 podi di Abu Dhabi, si prepara al Balkan Open

La conquista di sette ori, quattro argenti e due bronzi da parte de Il Dojo/CSAIn al World Championship 2026 di Abu Dhabi rappresenta un grande traguardo per la società catanese di arti marziali rappresenta sicuramente un grande traguardo, ma non ci si ferma e la pausa sta per terminare.

Si aspetta infatti adesso l’inizio del Balkan Open e l’attesa è veramente tanta, come spiega il coach Cosimo Costa: «Adesso, sia pur per poco perché dall’8 al 13 settembre saremo al Balkan Open da Banja Luka, in Bosnia Erzegovina, abbiamo un meritato riposo. Saremo lì con tutte le categorie dopo che siamo stati dall’1 al 9 agosto ad Abu Dhabi per i mondiali dai quali siamo tornati con 13 medaglie. L’Italia ha ottenuto l’oro come nazione mentre è seconda nella classifica generale. In questo abbiamo dato il nostro apporto. Siamo già al terzo mondiale e abbiamo avuto il piacere di superare avversari storici. Un bilancio piuttosto positivo e anche la federazione è contenta per il nostro apporto. Non si abbassa mai la guardia e oggi riprendono i nostri allenamenti per il Balkan Open».

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