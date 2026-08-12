Il Dojo/CSAIn conquista Abu Dhabi: 13 medaglie e 7 titoli mondiali

Sette ori, quattro argenti e due bronzi. È questo lo straordinario bilancio dell’ASD Il Dojo/CSAIn al World Championship 2026 di Abu Dhabi, dove gli atleti catanesi sono stati protagonisti nelle categorie Under 21 e Adults, confermando la crescita internazionale della scuola guidata dal maestro Cosimo Costa.

Un risultato che va oltre la semplice conferma. Per Il Dojo si tratta infatti di una vera e propria consacrazione sulla scena mondiale, arrivata dopo i successi ottenuti nelle precedenti edizioni di Heraklion e Bangkok. Per il terzo mondiale consecutivo, gli atleti catanesi hanno dunque conquistato il vertice nelle diverse specialità del Duo e dello Show, contribuendo anche al risultato dell’Italia nella classifica a squadre del Duo System.

Quattro medaglie nella categoria Under 21

Il bilancio di Abu Dhabi era già particolarmente significativo nella categoria Under 21, dove Il Dojo ha conquistato quattro medaglie.

Giovanni Cardillo e Angelo Zito hanno centrato due titoli mondiali: il primo nel Duo Men U21, il secondo nello Show Men U21.

Per Maria Amore e Giovanni Cardillo è arrivato invece l’argento nel Duo Mix U21, seguito dal titolo mondiale nello Show Mix U21.

Un percorso che ha evidenziato ancora una volta la capacità degli atleti del Dojo di competere ai massimi livelli in specialità differenti.

La grande impresa nella categoria Adults

È però nella categoria Adults che la spedizione catanese ha completato la propria impresa.

Giada Costa e Sebastiano Amore hanno conquistato il titolo mondiale nello Show Open e quello nello Show Mix Adults, aggiungendo anche una medaglia d’argento nel Duo Mix Adults.

Ancora più ricco il bottino di Salvatore Molino e Salvatore Ensabella, capaci di salire sul gradino più alto del podio nello Show Men Adults e nel Duo Open. Per loro è arrivato anche l’argento nel Duo Men Adults.

A completare il quadro sono stati Maria Amore e Giovanni Cardillo, argento nello Show Mix Adults e bronzo nello Show Open, e Angelo Zito e Giovanni Cardillo, che hanno conquistato il bronzo nel Duo Men Adults.

Sette titoli mondiali per Il Dojo

Il risultato di Abu Dhabi racconta quindi molto più della semplice quantità delle medaglie.

Sette titoli mondiali, quattro medaglie d’argento e due bronzi testimoniano la capacità della scuola catanese di essere competitiva in più categorie e specialità, portando ripetutamente i propri atleti sul podio.

Una continuità che assume ancora più valore considerando il percorso internazionale degli ultimi anni. Dopo Heraklion e Bangkok, anche Abu Dhabi vede gli atleti del Dojo/CSAIn assoluti protagonisti.

Il tricolore torna così a sventolare sul gradino più alto del podio grazie a un gruppo che ha saputo trasformare il lavoro quotidiano in risultati di livello mondiale.

Cosimo Costa: “Un risultato costruito attraverso sacrifici e programmazione”

Grande soddisfazione per il maestro Cosimo Costa, tecnico della Nazionale nel Duo, che sottolinea il valore del lavoro svolto dall’intero gruppo. «Un risultato costruito attraverso allenamenti, sacrifici, programmazione e soprattutto attraverso un gruppo che ha saputo trasformare il lavoro in medaglie».

Costa si dice particolarmente orgoglioso dei propri atleti, sottolineandone la capacità di non fermarsi mai e di primeggiare nello sport senza perdere di vista i propri valori.

Il maestro ha inoltre rivolto un ringraziamento al maestro Alfio Petralia e agli altri tecnici del Dojo che hanno contribuito alla costruzione di questo percorso.