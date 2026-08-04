ASD Il Dojo da record ai Mondiali di Ju-Jitsu: tre titoli iridati e un argento per gli atleti siciliani ad Abu Dhabi

Un’avventura mondiale che si trasforma in una pagina di storia per l’ASD Il Dojo. La spedizione siciliana impegnata ai Campionati del Mondo di Ju-Jitsu in corso ad Abu Dhabi ha già regalato risultati straordinari, con gli atleti della categoria Under 21 protagonisti assoluti della competizione.

Il bilancio parla di tre titoli mondiali conquistati e una medaglia d’argento, un risultato che premia il lavoro svolto negli anni dalla società e la preparazione tecnica degli atleti guidati dai propri maestri.

Giovanni Cardillo e Angelo Zito campioni del mondo nel Duo Men U21

Il primo grande successo è arrivato nella specialità Duo Men U21, dove la coppia formata da Giovanni Cardillo e Angelo Zito ha conquistato il titolo mondiale al termine di una prova di grande intensità tecnica e concentrazione.

Una prestazione che ha permesso agli atleti siciliani di salire sul gradino più alto del podio e di confermare il valore di un percorso costruito attraverso allenamento, sacrificio e lavoro di squadra.

Nella stessa giornata è arrivata anche un’altra importante soddisfazione: Maria Amore e Giovanni Cardillo hanno conquistato la medaglia d’argento nella specialità Duo Mix U21, completando una prima fase di gare ricca di emozioni per il team siciliano.

Altri due ori nello Show U21

La seconda giornata di competizione ha regalato ulteriori gioie all’ASD Il Dojo.

Giovanni Cardillo e Angelo Zito hanno infatti conquistato un nuovo titolo mondiale nello Show Men U21, mentre Maria Amore e Giovanni Cardillo hanno centrato un altro straordinario oro nello Show Mix U21.

Un doppio successo che ha consacrato gli atleti siciliani tra i protagonisti assoluti della rassegna iridata di Abu Dhabi.

La soddisfazione degli atleti

Dietro questi risultati ci sono anni di impegno e una crescita costante, come racconta Angelo Zito:

«Non è stato un percorso facile – spiega l’atleta – ma con tanto allenamento, sacrificio e grazie al supporto dei miei maestri e dei miei compagni sono riuscito a raggiungere questo grande traguardo insieme al mio compagno Giovanni Cardillo. È una soddisfazione enorme e spero di poter continuare ad avere queste emozioni anche in futuro».

Grande entusiasmo anche nelle parole di Maria Amore, che sottolinea il valore del percorso compiuto:

«La vittoria del Campionato del Mondo Under 21 rappresenta il risultato di un percorso di crescita fatto di impegno, sacrificio e lavoro di squadra. Non sono mancate le difficoltà, affrontate con determinazione e capacità di adattamento, che hanno contribuito alla maturazione del gruppo. Questo successo è un importante punto di partenza verso la categoria Adults, dove sarà necessario continuare a crescere dal punto di vista tecnico, fisico e mentale per affrontare un livello di competizione ancora più elevato».

Anche Giovanni Cardillo guarda già alle prossime sfide:

«Partecipare nella categoria U21 è stato un percorso molto positivo, che mi ha fatto crescere tanto. Ho affrontato tante sfide, ma con il lavoro sono riuscito a raggiungere questo grande risultato. Sarà una sfida difficile il passaggio nella categoria Adults, ma non vedo l’ora di mettermi alla prova e continuare a crescere».

Il Mondiale continua: nuove sfide per gli atleti siciliani

Dopo la giornata di riposo, il Campionato del Mondo di Abu Dhabi proseguirà con gli impegni nelle categorie Adults e Open, dove gli atleti dell’ASD Il Dojo saranno nuovamente protagonisti.

Giovedì 6 agosto torneranno in gara Maria Amore e Giovanni Cardillo nello Show Open e nello Show Mix Adults, insieme a Giada Costa e Sebastiano Amore. Nello Show Men Adults spazio invece a Salvatore Molino e Salvatore Ensabella.

Venerdì 7 agosto sarà la volta del Duo Men Adults, con le coppie composte da Salvatore Molino e Salvatore Ensabella e da Angelo Zito e Giovanni Cardillo.

La competizione si chiuderà sabato 8 agosto con il Duo Mix Adults, che vedrà impegnati Giada Costa e Sebastiano Amore, e il Duo Open con Salvatore Molino e Salvatore Ensabella.

Per l’ASD Il Dojo, il Mondiale di Abu Dhabi è già diventato un appuntamento da ricordare: un successo che porta ancora una volta il nome della Sicilia ai vertici internazionali del Ju-Jitsu.