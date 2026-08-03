Ju-Jitsu, l’ASD Il Dojo Catania sul tetto del mondo: oro e argento ai Mondiali di Abu Dhabi

L’ASD Il Dojo Catania si conferma tra le realtà più prestigiose del Ju-Jitsu internazionale. Dai Campionati del Mondo in corso ad Abu Dhabi arrivano infatti due prestigiose medaglie conquistate dagli atleti della società etnea, guidata dal maestro Cosimo Costa, tecnico della Nazionale italiana e punto di riferimento della disciplina.

Nella prima giornata di gare riservata alle categorie Under 21, la squadra catanese ha centrato un risultato di assoluto prestigio con un titolo mondiale e un secondo posto iridato, confermando ancora una volta il livello raggiunto dalla scuola siciliana nel panorama internazionale.

Cardillo e Zito campioni del mondo nel Duo Men Under 21

A conquistare la medaglia d’oro nella specialità Duo Men Under 21 sono stati Giovanni Cardillo e Angelo Zito, protagonisti di una prova impeccabile che ha permesso loro di salire sul gradino più alto del podio mondiale.

«Essere sul gradino più alto del podio mondiale qui ad Abu Dhabi è un’emozione indescrivibile. Abbiamo lavorato duramente ogni singolo giorno per questo obiettivo. Il Duo System richiede un’intesa perfetta, fiducia cieca e sincronia assoluta: sul tatami siamo un’unica mente e un unico corpo e oggi tutto il sudore, i sacrifici e le ore di allenamento hanno ripagato. Questa medaglia d’oro non è solo nostra: è del nostro maestro, di tutto lo staff, del nostro team e di chiunque abbia creduto in noi lungo questo percorso», hanno dichiarato i due neo campioni del mondo.

Argento mondiale nel Duo Mix Under 21

Il medagliere del Dojo Catania si è arricchito anche grazie alla splendida prestazione di Maria Amore e Giovanni Cardillo, che ha conquistato così la sua seconda medaglia della manifestazione. La coppia si è infatti laureata vice campione del mondo nella specialità Duo Mix Under 21, conquistando la medaglia d’argento.

«Conquistare il secondo posto ai Campionati Mondiali di Ju-Jitsu di Abu Dhabi è un’emozione difficile da descrivere. Salire sul podio in una competizione di questo livello rappresenta il coronamento di mesi di allenamenti, sacrifici e dedizione. Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto insieme e di aver rappresentato al meglio il nostro Paese. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a migliorare e a lavorare con ancora più determinazione per le prossime sfide», hanno commentato gli atleti azzurri.

L’orgoglio del maestro Cosimo Costa

I risultati ottenuti ad Abu Dhabi rappresentano l’ennesima conferma dell’eccellente lavoro svolto dal maestro Cosimo Costa, da anni protagonista sulla scena internazionale sia come tecnico della Nazionale italiana sia come guida dell’ASD Il Dojo Catania.

«Ogni medaglia mondiale è diversa e regala emozioni uniche. Vedere questi ragazzi salire sul podio è la soddisfazione più grande per un allenatore. Dietro questi risultati ci sono anni di lavoro, sacrifici, rinunce e una straordinaria passione che tutti loro mettono ogni giorno sul tatami. Giovanni, Angelo e Maria hanno interpretato le gare con grande maturità, dimostrando qualità tecniche e caratteriali di altissimo livello. Questi successi sono il frutto del lavoro di tutta la famiglia del Dojo, delle famiglie degli atleti e di uno staff che non smette mai di credere nella crescita dei propri ragazzi. Continuiamo a portare in alto il nome di Catania, della Sicilia e dell’Italia nel mondo e questo ci riempie di orgoglio», ha dichiarato Costa.

Con un oro e un argento nella prima giornata dei Mondiali, il Dojo Catania conferma ancora una volta la propria tradizione vincente, consolidando il ruolo della società etnea tra le eccellenze italiane del Ju-Jitsu e portando il nome di Catania e della Sicilia ai vertici dello sport mondiale.